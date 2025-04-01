Что добавить в лунки при посадке картофеля, чтобы собрать большой урожай — советы дачникам

Человек, который сажает картошку на огороде. Фото: Colourbox

После открытия дачного сезона одним из самых первых дел на огороде является посадка картофеля, но чтобы он действительно вырос большим и здоровым, стоит знать один секрет. Опытные дачники рассказали, что нужно добавить в лунки при посадке этого овоща, чтобы потом собрать обильный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Для хорошего урожая картофеля важно не только то, как вы его поливаете, чем подкармливаете и чем обрабатываете от вредителей с болезнями, но и то, как именно вы его посадили. Дачники с опытом поделились одним секретом, который поможет вырастить хорошую картошку.

Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Что нужно положить в лунки при посадке картофеля

Горох

Если положить в лунку с картофелем горсть гороха в свежем или консервированном виде, почва получит необходимый азот. Этот элемент сделает землю более рыхлой, а также улучшит питание корней и поможет воздуху активнее проникать в почву.

Кроме того, положив горох в лунку с картофелем, вы уменьшите риск возникновения сорняков вокруг овоща.

Много неочищенного гороха в ящиках. Фото: Pinterest

Шелуха от семян

Кожура шелухи от семян создает защитный слой, который не дает надоедливым сорнякам расти, а также согревает почву и помогает ей удерживать влагу. Чтобы достичь таких результатов, положите слой шелухи толщиной три-четыре сантиметра в лунку с картофелем и присыпьте сверху землей.

Неочищенные семена и шелуха с них. Фото: Freepik

Лядвенец рогатый

Это многолетнее растение обладает хорошими свойствами, которые защищают растения картофеля от медведок и проволочника — главных вредителей овоща. Чтобы отпугнуть этих паразитов от картофеля, посадите рогатый лядвенец в междурядье или заложите его лепестки под картофелины при посадке.

Растение лядвенца рогатого в саду. Фото: Pinterest

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