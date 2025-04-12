Почему опасно сажать картошку до Пасхи 2025 — чем это грозит

Почему нельзя сажать картошку до Пасхи 2025 — чем опасно
Для получения хорошего урожая картофеля важно знать, когда его лучше высаживать на огороде, а в какой период стоит отказаться от этой идеи. Опытные дачники объяснили, почему это категорически не рекомендуется делать до Пасхи, 20 апреля.
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Некоторые дачники начинают сажать картофель до Пасхи, считая, что так можно раньше получить урожай. Однако в этом году стоит отказаться от этой идеи, ведь есть большие риски потерять урожай самого популярного овоща и остаться ни с чем.
Узнайте, почему категорически не стоит высаживать картофель на огороде до праздника Пасхи.
Почему лучше не сажать картофель до Пасхи в 2025 году
На самом деле нет точных правил, как и каких-то народных примет, касаемо того, когда можно и когда не стоит сажать картофель. Но важно понимать, что для хорошего урожая и крупных клубней нужно, чтобы на улице температура воздуха была стабильно теплой.
А поскольку в этом году в первой половине апреля снизилась температура воздуха, пошел снег и даже были заморозки ночью, сажать этот овощ лучше после Пасхи. Дело в том, что посадив картофель до этого праздника, его клубни в земле просто замерзнут, оставив вас без урожая.
Когда лучше сажать картофель в 2025 году
Начинать сажать картофель на огороде в этом году лучше после Пасхи — в конце апреля или в начале мая. Если обращаться за помощью к лунному календарю, то весной этого года самыми благоприятными днями для посадки картофеля на огороде считаются такие даты, как:
- 29 апреля
- 30 апреля
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