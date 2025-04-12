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Почему нельзя сажать картошку до Пасхи 2025 — чем опасно

12 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему опасно сажать картошку до Пасхи 2025 — чем это грозит
Человек, который собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Для получения хорошего урожая картофеля важно знать, когда его лучше высаживать на огороде, а в какой период стоит отказаться от этой идеи. Опытные дачники объяснили, почему это категорически не рекомендуется делать до Пасхи, 20 апреля.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Некоторые дачники начинают сажать картофель до Пасхи, считая, что так можно раньше получить урожай. Однако в этом году стоит отказаться от этой идеи, ведь есть большие риски потерять урожай самого популярного овоща и остаться ни с чем.

Узнайте, почему категорически не стоит высаживать картофель на огороде до праздника Пасхи.

Картошка
Собранный урожай картофеля в руках. Фото: AgroNews

Почему лучше не сажать картофель до Пасхи в 2025 году

На самом деле нет точных правил, как и каких-то народных примет, касаемо того, когда можно и когда не стоит сажать картофель. Но важно понимать, что для хорошего урожая и крупных клубней нужно, чтобы на улице температура воздуха была стабильно теплой.

А поскольку в этом году в первой половине апреля снизилась температура воздуха, пошел снег и даже были заморозки ночью, сажать этот овощ лучше после Пасхи. Дело в том, что посадив картофель до этого праздника, его клубни в земле просто замерзнут, оставив вас без урожая.

Посадка картошки
Процедура посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Когда лучше сажать картофель в 2025 году

Начинать сажать картофель на огороде в этом году лучше после Пасхи — в конце апреля или в начале мая. Если обращаться за помощью к лунному календарю, то весной этого года самыми благоприятными днями для посадки картофеля на огороде считаются такие даты, как:

  • 29 апреля
  • 30 апреля

Напомним, мы писали о том, что стоит добавить в лунки при посадке картофеля на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем надо подкормить картофель весной для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, почему картофель не прорастает после посадки и как спасти урожай.

праздники овощи Пасха советы огород картошка
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17:46 В Киеве задержали футболиста Алиева, — соцсети

17:45 На Одесчине построят укрытие за более 80 млн грн — где именно

Редакция Новини.LIVE извиняется за публикацию видео работы ПВО - 80x80

Редакция Новини.LIVE извиняется за публикацию видео работы ПВО

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