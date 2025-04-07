Як захистити ранню картоплю від весняних заморозків — дієві поради городникам

Чоловік доглядає за картоплею на городі. Фото: stock.adobe.com

Весняні заморозки — серйозна загроза для ранньої картоплі, яка може суттєво знизити якість і кількість врожаю. Особливо небезпечні вони у період проростання і початкового розвитку рослини. Щоб уникнути пошкоджень і зберегти молоді сходи, важливо знати перевірені методи захисту.

Як захистити ранню картоплю від заморозків навесні, розповіли спеціалісти компанії "Агріко Україна" на сторінці у Facebook. Озброєні цими знаннями, ви зможете зменшити ризики та виростити здоровий і міцний урожай.

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Чому весняні заморозки небезпечні для картоплі

За словами фахівців, рання картопля особливо чутлива до зниження температури на початку вегетації. Навіть короткочасне похолодання може пошкодити молоді пагони, що впливає на темпи росту і потенційну врожайність.

Зниження температури може спричинити обмерзання і загибель ніжної надземної частини картоплі. А після такого стресу рослина витрачає час і ресурси на відновлення, замість активного росту. Також ослаблена картопля стає більш вразливою до грибкових та бактеріальних інфекцій.

Важливо: якщо паростки відновляться, але знову потраплять під мороз, це може спричинити повну втрату посадок.

Молоді листки картоплі. Фото: istockphoto.com

Як уберегти картоплю від заморозків — перевірені методи

1. Безкаркасне укриття агроволокном

Агроволокно розстеляють безпосередньо по землі, даючи змогу рослинам поступово його підіймати під час росту. Краї укривного матеріалу присипають землею або кладуть каміння, щоб захистити від вітру. При потеплінні проводять провітрювання або зняття укриття.

2. Каркасне укриття

Встановлюють металеві дуги заввишки 40-50 см, які накривають агроволокном. Такий метод створює мікроклімат, пришвидшує ріст і сприяє подовженню вегетації. Результат — додаткове накопичення маси та збільшення врожайності.

Каркасне укриття картоплі. Фото: agrovsesvit.com

Що робити, якщо картопля все ж постраждала

Навіть якщо рослини зазнали примерзання, їх ще можна відновити. Спеціалісти радять обробити рослини контактним мідьвмісним фунгіцидом — для профілактики хвороб.

Позакореневе підживлення:

карбамід — 3 кг/га;

сульфат магнію — 2 кг/га;

інтервал між обробками — 5-7 днів.

Антистресанти та біостимулятори — що радять експерти

У стресових ситуаціях рослинам потрібна підтримка. Застосування препаратів на основі амінокислот значно підвищує їхню здатність до регенерації. Рекомендовані антистресанти:

Аміновіт Вігоріон (Фертчем);

Басфоліар Авант Натур (Бінфілд);

Фульвігрін Антистрес (Агротехносоюз);

Паверфол (Терра Тарса);

Аміно Ксеріон (Адама);

Ізабіон (Сингента).

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