Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як уберегти картоплю від заморозків навесні — ефективні методи arrow

Як уберегти картоплю від заморозків навесні — ефективні методи

7 квітня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як захистити ранню картоплю від весняних заморозків — дієві поради городникам
Чоловік доглядає за картоплею на городі. Фото: stock.adobe.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Весняні заморозки — серйозна загроза для ранньої картоплі, яка може суттєво знизити якість і кількість врожаю. Особливо небезпечні вони у період проростання і початкового розвитку рослини. Щоб уникнути пошкоджень і зберегти молоді сходи, важливо знати перевірені методи захисту.

Як захистити ранню картоплю від заморозків навесні, розповіли спеціалісти компанії "Агріко Україна" на сторінці у Facebook. Озброєні цими знаннями, ви зможете зменшити ризики та виростити здоровий і міцний урожай.

Реклама
Читайте також:

Чому весняні заморозки небезпечні для картоплі

За словами фахівців, рання картопля особливо чутлива до зниження температури на початку вегетації. Навіть короткочасне похолодання може пошкодити молоді пагони, що впливає на темпи росту і потенційну врожайність.

Зниження температури може спричинити обмерзання і загибель ніжної надземної частини картоплі. А після такого стресу рослина витрачає час і ресурси на відновлення, замість активного росту. Також ослаблена картопля стає більш вразливою до грибкових та бактеріальних інфекцій.

Важливо: якщо паростки відновляться, але знову потраплять під мороз, це може спричинити повну втрату посадок.

 

Чому весняні заморозки небезпечні для картоплі
Молоді листки картоплі. Фото: istockphoto.com

Як уберегти картоплю від заморозків — перевірені методи

1. Безкаркасне укриття агроволокном

Агроволокно розстеляють безпосередньо по землі, даючи змогу рослинам поступово його підіймати під час росту. Краї укривного матеріалу присипають землею або кладуть каміння, щоб захистити від вітру. При потеплінні проводять провітрювання або зняття укриття.

2. Каркасне укриття

Встановлюють металеві дуги заввишки 40-50 см, які накривають агроволокном. Такий метод створює мікроклімат, пришвидшує ріст і сприяє подовженню вегетації. Результат — додаткове накопичення маси та збільшення врожайності.

 

Як уберегти картоплю від заморозків — перевірені методи
Каркасне укриття картоплі. Фото: agrovsesvit.com

Що робити, якщо картопля все ж постраждала

Навіть якщо рослини зазнали примерзання, їх ще можна відновити. Спеціалісти радять обробити рослини контактним мідьвмісним фунгіцидом — для профілактики хвороб.

Позакореневе підживлення:

  • карбамід — 3 кг/га;
  • сульфат магнію — 2 кг/га;
  • інтервал між обробками — 5-7 днів.

Антистресанти та біостимулятори — що радять експерти

У стресових ситуаціях рослинам потрібна підтримка. Застосування препаратів на основі амінокислот значно підвищує їхню здатність до регенерації. Рекомендовані антистресанти:

  • Аміновіт Вігоріон (Фертчем);
  • Басфоліар Авант Натур (Бінфілд);
  • Фульвігрін Антистрес (Агротехносоюз);
  • Паверфол (Терра Тарса);
  • Аміно Ксеріон (Адама);
  • Ізабіон (Сингента).

Раніше ми розповідали, чим варто підживити картоплю під час посадки. 

Нагадаємо, ми писали, який сорт картоплі не можна садити в Україні. 

Також пропонуємо дізнатися, як виростити смачний врожай картоплі без городу.

овочі поради город картопля заморозки
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:15 Власники квартир оновили ціни в оголошеннях — що змінилося

08:11 Нові мита США — Трамп відреагував на падіння ринків

08:00 Фінпідтримка від UNHCR — хто зможе отримати гроші навесні

08:00 Зеленський екстрено звернувся до США — ефір Ранок.LIVE

07:43 Сеул готується до дострокових виборів президента

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

07:30 Хто і як може отримати грошове забезпечення загиблого воїна

07:24 Успішні контратаки ЗСУ гальмують просування армії Росії — ISW

07:15 Поза межами заповіту — яким майном не можна розпоряджатись

07:01 Небезпека для клієнтів ПриватБанку — чим ризикують купуючи онлайн

06:30 Ринок зерна залихоманило — що відбувається з цінами на ячмінь

08:15 Власники квартир оновили ціни в оголошеннях — що змінилося

08:11 Нові мита США — Трамп відреагував на падіння ринків

08:00 Фінпідтримка від UNHCR — хто зможе отримати гроші навесні

08:00 Зеленський екстрено звернувся до США — ефір Ранок.LIVE

07:43 Сеул готується до дострокових виборів президента

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

07:30 Хто і як може отримати грошове забезпечення загиблого воїна

07:24 Успішні контратаки ЗСУ гальмують просування армії Росії — ISW

07:15 Поза межами заповіту — яким майном не можна розпоряджатись

07:01 Небезпека для клієнтів ПриватБанку — чим ризикують купуючи онлайн

06:30 Ринок зерна залихоманило — що відбувається з цінами на ячмінь

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати