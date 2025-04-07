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Как уберечь картофель от заморозков весной — эффективные методы

7 апреля 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как защитить ранний картофель от весенних заморозков — действенные советы огородникам
Мужчина ухаживает за картофелем на огороде. Фото: stock.adobe.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Весенние заморозки — серьезная угроза для раннего картофеля, которая может существенно снизить качество и количество урожая. Особенно опасны они в период прорастания и начального развития растения. Чтобы избежать повреждений и сохранить молодые всходы, важно знать проверенные методы защиты.

Как защитить ранний картофель от заморозков весной, рассказали специалисты компании "Агріко Україна" на странице в Facebook. Вооруженные этими знаниями, вы сможете уменьшить риски и вырастить здоровый и крепкий урожай.

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Почему весенние заморозки опасны для картофеля

По словам специалистов, ранний картофель особенно чувствителен к снижению температуры в начале вегетации. Даже кратковременное похолодание может повредить молодые побеги, что влияет на темпы роста и потенциальную урожайность.

Снижение температуры может вызвать обмерзание и гибель нежной надземной части картофеля. А после такого стресса растение тратит время и ресурсы на восстановление, вместо активного роста. Также ослабленный картофель становится более уязвимым к грибковым и бактериальным инфекциям.

Важно: если ростки восстановятся, но снова попадут под мороз, это может привести к полной потере посадок.

 

Почему весенние заморозки опасны для картофеля
Молодые листья картофеля. Фото: istockphoto.com

Как уберечь картофель от заморозков — проверенные методы

1. Бескаркасное укрытие агроволокном

Агроволокно расстилают непосредственно по земле, позволяя растениям постепенно его поднимать во время роста. Края укрывного материала присыпают землей или кладут камни, чтобы защитить от ветра. При потеплении проводят проветривание или снятие укрытия.

2. Каркасное укрытие

Устанавливают металлические дуги высотой 40-50 см, которые накрывают агроволокном. Такой метод создает микроклимат, ускоряет рост и способствует удлинению вегетации. Результат — дополнительное накопление массы и увеличение урожайности.

 

Как уберечь картофель от заморозков — проверенные методы
Каркасное укрытие картофеля. Фото: agrovsesvit.com

Что делать, если картофель все же пострадал

Даже если растения подверглись примерзанию, их еще можно восстановить. Специалисты советуют обработать растения контактным медьсодержащим фунгицидом — для профилактики болезней.

Внекорневые подкормки:

  • карбамид — 3 кг/га;
  • сульфат магния — 2 кг/га;
  • интервал между обработками — 5-7 дней.

Антистрессанты и биостимуляторы что советуют эксперты

В стрессовых ситуациях растениям нужна поддержка. Применение препаратов на основе аминокислот значительно повышает их способность к регенерации. Рекомендуемые антистрессанты:

  • Аминовит Вигорион (Фертчем);
  • Басфолиар Авант Натур (Бинфилд);
  • Фульвигрин Антистресс (Агротехносоюз);
  • Паверфол (Терра Тарса);
  • Амино Ксерион (Адама);
  • Изабион (Сингента).

Ранее мы рассказывали, чем стоит подкормить картофель во время посадки.

Напомним, мы писали, какой сорт картофеля нельзя сажать в Украине.

Также предлагаем узнать, как вырастить вкусный урожай картофеля без огорода.

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08:15 Владельцы квартир обновили цены в объявлениях — что изменилось

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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