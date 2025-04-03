Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Картопля "засипле" врожаєм — чим підживити овоч при посадці arrow

Картопля "засипле" врожаєм — чим підживити овоч при посадці

3 квітня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим треба підживити картоплю при посадці на городі — корисні поради дачникам
Процес підживлення картоплі під час посадки на городі. Фото:
Христина Кучугурна - Редактор

Зараз — сезон посадки картоплі, але для гарного врожаю необхідно правильно її доглядати під час вирощування. Досвідчені дачники пояснили, якими добривами варто підживлювати цей овоч при посадці, щоб виростити найкращий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Перш, ніж садити картоплю на городі, необхідно розуміти, що для її гарного цвітіння потрібно додавати певні добрива. Причому, робити це варто під час самої посадки, щоб закласти рясний майбутній врожай на городі.

Картошка
Посадка картоплі на городі. Фото: Pinterest

Дізнайтеся, якими добривами потрібно скористатися під час посадки картоплі, щоб вона виросла здоровою, міцною і смачною.

Чим потрібно підживлювати картоплю під час посадки

Коли ви садите картоплю на городі, обов’язково до кожної лунки додавайте певні види добрив. Причому, одночасно краще вносити кілька видів поживних елементів — органічних і мінеральних. Таке підживлення буде більш корисним і економічно вигідним.

Подкормка картошки
Процедура підживлення картоплі добривом на городі. Фото: Pinterest

Перші, які варто заливати в землю, покращують якість ґрунту і допомагають корінню картоплі ефективніше засвоювати корисні елементи, а другі, які краще засипати, покращують врожай цього овоча.Щоб картопля виросла гарною і смачною, при посадці додавайте до лунок такі види добрив, як:

  • Сухий або свіжий послід — розводьте з водою у пропорції один до десяти 
  • Сечовина — розводьте одну столову ложку в десяти літрах води
  • Сухий гній — в залежності від родючості ґрунту треба додавати п’ять-вісім кілограмів коров’ячого або три-чотири кілограма кінського на один квадратний метр
  • Попел — розводьте одну столову ложку в землі
  • Перегній з попелом — розмішуйте 700 грам перегною з п'ятьма ложками попелу
  • Аммофоска, азофоска чи нітроамофоска — на одну лунку додавайте десять грамів якогось з цих добрив
  • Суперфосфат і цибулиння — додавайте до кожної лунки по одній чайній ложці цих добрив

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити гарну картоплю без городу. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто садити картоплю навесні 2025 року за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, який сорт картоплі категорично не можна садити в Україні.

овочі добрива поради город картопля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:08 Знищені, загублені, вкрадені — як відновити документи на житло

20:03 Оголосили про онлайн-референдум в Україні — СБУ викрила зрадників

20:00 Зміна ВОД — чи можуть таку особу направити на ВЛК

19:58 Пашинна заявила, що порядок денний Київради формується деінде

19:50 На Одещині планують заселити ще більше ланей — деталі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:46 Зеленський відвідав прикордонні області та подякував бійцям

19:30 У Києві знову працює лінія метро, де під поїзд потрапила жінка

19:10 II група інвалідності — які пільги доступні українцям у квітні

19:10 Брендові духи з України до Молдови — канал перекрито

19:05 Чи чекати похолодання — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

20:08 Знищені, загублені, вкрадені — як відновити документи на житло

20:03 Оголосили про онлайн-референдум в Україні — СБУ викрила зрадників

20:00 Зміна ВОД — чи можуть таку особу направити на ВЛК

19:58 Пашинна заявила, що порядок денний Київради формується деінде

19:50 На Одещині планують заселити ще більше ланей — деталі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:46 Зеленський відвідав прикордонні області та подякував бійцям

19:30 У Києві знову працює лінія метро, де під поїзд потрапила жінка

19:10 II група інвалідності — які пільги доступні українцям у квітні

19:10 Брендові духи з України до Молдови — канал перекрито

19:05 Чи чекати похолодання — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня 2025

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

Text

17:54 Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

Text

12:00 Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Text

10:45 Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

Text

08:00 У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

2 квітня 2025
Text

23:00 Трамп підписує закон про нові мита — прямий ефір

Text

17:50 Стармер і Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

1 квітня 2025
Text

17:50 Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно

29 березня 2025

Білецький розповів, чому не хоче отримувати звання генерала

27 березня 2025

Податок на нерухомість — що дізналися українці в листі від ДПС