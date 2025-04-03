Чим треба підживити картоплю при посадці на городі — корисні поради дачникам

Процес підживлення картоплі під час посадки на городі. Фото:

Зараз — сезон посадки картоплі, але для гарного врожаю необхідно правильно її доглядати під час вирощування. Досвідчені дачники пояснили, якими добривами варто підживлювати цей овоч при посадці, щоб виростити найкращий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перш, ніж садити картоплю на городі, необхідно розуміти, що для її гарного цвітіння потрібно додавати певні добрива. Причому, робити це варто під час самої посадки, щоб закласти рясний майбутній врожай на городі.

Посадка картоплі на городі. Фото: Pinterest

Дізнайтеся, якими добривами потрібно скористатися під час посадки картоплі, щоб вона виросла здоровою, міцною і смачною.

Чим потрібно підживлювати картоплю під час посадки

Коли ви садите картоплю на городі, обов’язково до кожної лунки додавайте певні види добрив. Причому, одночасно краще вносити кілька видів поживних елементів — органічних і мінеральних. Таке підживлення буде більш корисним і економічно вигідним.

Процедура підживлення картоплі добривом на городі. Фото: Pinterest

Перші, які варто заливати в землю, покращують якість ґрунту і допомагають корінню картоплі ефективніше засвоювати корисні елементи, а другі, які краще засипати, покращують врожай цього овоча.Щоб картопля виросла гарною і смачною, при посадці додавайте до лунок такі види добрив, як:

Сухий або свіжий послід — розводьте з водою у пропорції один до десяти

Сечовина — розводьте одну столову ложку в десяти літрах води

Сухий гній — в залежності від родючості ґрунту треба додавати п’ять-вісім кілограмів коров’ячого або три-чотири кілограма кінського на один квадратний метр

Попел — розводьте одну столову ложку в землі

Перегній з попелом — розмішуйте 700 грам перегною з п'ятьма ложками попелу

Аммофоска, азофоска чи нітроамофоска — на одну лунку додавайте десять грамів якогось з цих добрив

Суперфосфат і цибулиння — додавайте до кожної лунки по одній чайній ложці цих добрив

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