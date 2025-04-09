Що треба і не можна робити у Страсний тиждень до Великодня 2025 — заборони і традиції, поради

Дві вірянки на службі в церкві. Фото: Newsmax

Напередодні Великодня останні шість днів тижня називаються Страсним тижнем, тому саме час дізнатися про головні заборони і традиції цього періоду. Дізнайтеся, коли цього року Страсний тиждень, а також що і в які дні тижня можна і заборонено робити.

Новини.LIVE детально розповідає про заборони і традиції.

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Коли Страсний тиждень в 2025 році

Католики і православні цього року святкуватимуть Великдень однаково — 20 квітня, а тому Страсний тиждень для всіх почнеться у понеділок, 14 квітня, і закінчиться у суботу, 19 квітня.

Вірянка біля свічок у церкві. Фото: Freepik

Що можна і не можна робити у Страсний тиждень

Великий понеділок

Цього дня люди прибирають в хатах, купують продукти, прибирають у хліві, миють худобу, білять кути в домі та завершують всі ремонти.

Великий вівторок

Цього дня прийнято готувати святкове вбрання на Великдень, а чоловікам — рубати дрова для печі, де пектимуться паски. Ще у вівторок можна працювати на городі. Господині ставлять молоко на сир, а також закінчують всі свої справи, які стосуються в’язання і шиття.

Велика середа

У третій день Страсного тижня люди продовжують готуватися до Великодня і починають пекти паски до свята. Також цього дня прийнято виносити все сміття з дому.

Чистий четвер

У Чистий четвер в хатах роблять генеральне прибирання, а також перуть речі. Ще цього дня господині готуються до Великодня, а саме — фарбують крашанки і печуть паски. Крім того, цього дня ходять до лазні або ретельно миються у ванній.

Страсна п'ятниця

Цього дня заборонено щось робити вдома, а також займатися випічкою, посудом, прати речі та прибирати. Ще у п’ятницю не можна розважатися, а провести цей день потрібно у молитвах.

Велика субота

Вранці напередодні Великодня господині закінчують пекти паски, фарбують яйця і готують страви на святковий стіл. Заборонено цього дня їсти жирні страви, веселитися і пити алкогольні напої.

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