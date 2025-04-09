Что надо и нельзя делать в Страстную неделю до Пасхи 2025 — запреты и традиции, советы

Две верующие на службе в церкви. Фото: Newsmax

В преддверии Пасхи последние шесть дней недели называются Страстной неделей, поэтому самое время узнать о главных запретах и традициях этого периода. Узнайте, когда в этом году Страстная неделя, а также что и в какие дни недели можно и запрещено делать.

Новини.LIVE подробно рассказывает о запретах и традициях.

Реклама

Читайте также:

Когда Страстная неделя в 2025 году

Католики и православные в этом году будут праздновать Пасху одинаково — 20 апреля, поэтому Страстная неделя для всех начнется в понедельник, 14 апреля, и закончится в субботу, 19 апреля.

Верующая возле свечей в церкви. Фото: Freepik

Что можно и нельзя делать в Страстную неделю

Великий понедельник

В этот день люди убирают в домах, покупают продукты, убирают в хлеву, моют скот, белят углы в доме и завершают все ремонты.

Великий вторник

В этот день принято готовить праздничный наряд на Пасху, а мужчинам — рубить дрова для печи, где будут печь куличи. Еще во вторник можно работать на огороде. Хозяйки ставят молоко на сыр, а также заканчивают все свои дела, которые касаются вязания и шитья.

Великая среда

В третий день Страстной недели люди продолжают готовиться к Пасхе и начинают печь куличи к празднику. Также в этот день принято выносить весь мусор из дома.

Чистый четверг

В Чистый четверг в домах делают генеральную уборку, а также стирают вещи. Еще в этот день хозяйки готовятся к Пасхе, а именно — красят пасхальные яйца и пекут куличи. Кроме того, в этот день ходят в баню или тщательно моются в ванной.

Страстная пятница

В этот день запрещено что-то делать дома, а также заниматься выпечкой, посудой, стирать вещи и убирать. Еще в пятницу нельзя развлекаться, а провести этот день нужно в молитвах.

Великая суббота

Утром накануне Пасхи хозяйки заканчивают печь куличи, красят яйца и готовят блюда на праздничный стол. Запрещено в этот день есть жирные блюда, веселиться и пить алкогольные напитки.

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя есть и делать в Великий пост до Пасхи.

Также мы сообщали о том, сократится ли комендантский час в Пасху.