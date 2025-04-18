Паска и колбаска: сколько стоит собрать Пасхальную корзину в 2025 году

Пасхальная корзина. Фото: УНИАН

Продукты в Украине дорожают чуть ли не ежедневно, а перед праздниками цены растут с двойной скоростью. Пасха-2025 не стала исключением. Набор продуктов, которые украинцы обычно кладут в праздничную корзину, обойдется в этом году в 1 663 грн, что более чем на 200 грн или 17% дороже чем в 2024-м.

Новини.LIVE подсчитали стоимость Пасхальной корзины в 2025 году.

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Традиционный набор продуктов — паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль — обойдутся на семью из четырех человек в апреле 2025 года в 1 663,26 грн, как свидетельствуют данные ННЦ "Институт аграрной экономики". Это на 17% дороже чем в прошлом году — в 2024-м собрать пасхальную корзину стоило 1 422,05 грн, подсчитали ученые.

Как изменились цены на продукты для домашней паски

Домашняя паска, приготовленная по классическому рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма), обойдется в 232,96 грн/кг, что на 29,6% превышает прошлогоднюю ее стоимость — 179,8 грн.

Ингредиенты прибавили в цене по-разному. Так, больше всего подорожали мука (+62,4%), яйца (+47,1%), масло сливочное (+37,8%) и молоко (+15,5%). Чуть меньше выросла стоимость изюма (+12,2%) и дрожжей (+8,7%).

На сколько подорожали другие продукты

Кроме паски и яиц, украинцы обычно несут в церковь для освящения все те продукты, которые нельзя было попробовать в период Великого поста. Чаще всего это — мясо, сало, колбаса, сыр и масло. Эти составляющие пасхальной корзины как в прошлом году стоили недешево, так и сейчас ощутимо ударят по кошельку.

Мясные и молочные продукты в апреле 2025 года обойдутся в среднем в такие суммы:

домашняя колбаса (0,5 кг) — 212,5 грн (+6,3% к цене 2024 года);

буженина (0,5 кг) — 303 грн (+16,5%);

сало (0,5 кг) — 123 грн (+2,5%);

твердый сыр (0,5 кг) — 287,5 грн (+8,5%);

мягкий сыр (0,5 кг) — 120 грн (+11,6%);

сливочное масло (0,5 кг) — 276,5 грн (+37,8%).

Обязательными вкусовыми составляющими пасхальной корзины также являются хрен и соль. Их стоимость достаточно символическая, но немного изменилась, если сравнивать с 2014 годом. Хрен подорожал примерно на 5,8% — 200 г сегодня стоит в среднем 27,5 грн, за те же 200 г соли придется заплатить около 7,5 грн, что на 13,5% больше чем в прошлом году.

Стоимость Пасхальной корзины. Графика: Новини.LIVE

Если же в пасхальную корзину, кроме вышеперечисленных продуктов, положить еще и бутылку церковного вина "Кагор", то его стоимость вырастет в среднем на 165 грн. В прошлом году бутылка этого алкогольного напитка стоила на 10% дешевле — около 150 грн.

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко считает, что подорожание пасхальной корзины вызвано последствиями военных действий в Украине. Среди основных факторов — существенные денежные и материальные потери отечественной экономики в целом и украинских семей в частности. Не менее существенно росту цен способствуют сокращение производства, подорожание энергоносителей, осложнения внутреннего перемещения продуктов и тому подобное.

Сколько стоит Пасхальная корзина в разных странах мира

Пасху отмечают во многих странах, однако формат празднования у каждого народа свой, как и составляющие и стоимость пасхальных корзин.

Корреспонденты "Киевского времени" рассказали о традициях и ценах на праздничные корзины во Франции, Германии, Польше и США:

Франция. На Пасху в этой стране вообще не принято святить корзины со сладостями. Этот праздник для французов очень семейный. На столе, за которым собирается вся семья, обычно присутствуют шоколадные яйца, баранина, тосты и выпечка в виде ягнят. Пасхальная корзина, если бы ее собирали во Франции, стоила бы около 102 евро (4 680 грн).

Германия. В этой стране в корзину кладут обычно вареные и шоколадные яйца, фигурки зайцев, кексы, колбасы, сыр и вино. Общая стоимость составляющих может составлять 10-60 евро (470-2 800 грн).

Польша. Традиции в этой стране подобны украинским, как и составляющие пасхальной корзины — яйца, паска, ветчина, хрен, иногда шоколадный зайчик. Средняя стоимость — 100 злотых (1 000 грн).

США. Празднуют Пасху в Соединенных штатах Америки достаточно формально — церковь, праздничный стол и сладости для детей. В пасхальную корзину украинцы в США кладут обычно паску, яйца и колбасы, что обходится в 60-100 долл. (2 500-4 100 грн).

Ранее мы рассказывали, что обязательно должно быть в праздничной пасхальной корзине и как правильно провести этот день.

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