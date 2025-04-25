Безумные скидки на яйца — какие ценники установили АТБ и VARUS (фото)

Куриные яйца в лотке. Фото: Новини.LIVE

Яйца — это популярный продукт, который можно найти в холодильнике едва ли не каждого украинца. Продаваться они могут в специальных лотках (обычно десятками) или же поштучно. Нефасованные яйца, как правило, отпускают значительно дешевле, что позволяет существенно сэкономить.

О том, в каких супермаркетах украинцы могут приобрести яйца с существенной скидкой, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какую скидку на яйца предлагает покупателям АТБ та VARUS

Стоимость яиц в Украине в преддверии Пасхи несколько выросла, но уже на этой неделе цены поползли вниз. 22 апреля стоимость нефасованного продукта в АТБ составляла 5,19 грн за штуку и продолжает падать. Сейчас сеть супермаркетов предлагает покупателям скидку на яйца в размере 8%.

Скидки на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 25 апреля, куриные яйца в АТБ отпускают по цене 4,75 грн за штуку. То есть десяток обойдется покупателям всего в 47,5 грн, тогда как стоимость фасованного продукта стартует от 61,5 грн за 10 штук.

Стоимость фасованных яиц в АТБ. Скриншот: сайт АТБ

Это означает, что воспользовавшись акцией, украинцы могут сэкономить минимум 14 гривен или приобрести еще три яйца поштучно.

Еще один супермаркет, который продает куриные яйца поштучно — VARUS, тоже ввел скидки для покупателей. Акция продлится до 28.04. В этот период яйцо куриное столовое вторая категория С2 будет стоить 3,99 грн/шт.

Скидки на яйца в VARUS. Скриншот: сайт VARUS

Что будет со стоимостью яиц в ближайшее время

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, рост стоимости яиц накануне Пасхальных праздников было связано с несколькими факторами:

Во-первых, в Украине наблюдается инфляция — за первый квартал 2025 года она превысила 13%, что автоматически влияет на ценники в магазинах. Во-вторых, зимой куры несут меньше яиц из-за холода, поэтому продукция дорожает. А еще традиционно перед Пасхой растет спрос, поэтому цены могут временно подскочить на 10%.

Однако уже ближе к майским выходным стоимость десятка яиц может снизиться на 20-30% благодаря теплой погоде и меньшему спросу.

Впрочем, возвращение к ценам 90-100 гривен за десяток, как было в конце 2024 года, в ближайшее время не предвидится. При этом на стоимость могут влиять нестабильная ситуация в энергетике и рост расходов на логистику.

Ранее мы писали, что у украинцев появилась возможность приобрести яйца с естественной окраской. Их несут куры новой французской породы, завезенной в Украину, что может стать эксклюзивом на рынке.

Также мы рассказывали, что цены на продукты растут почти ежедневно, а тем более накануне больших праздников. Поэтому Пасхальная корзина в 2025 году обошлась украинцам в 1 663 грн — более чем на 200 грн или 17% дороже, чем в прошлом году.