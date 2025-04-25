Безумные скидки на яйца — какие ценники установили АТБ и VARUS (фото)

Супермаркеты объявили новые цены на яйца — сколько стоит 1 штука
Яйца — это популярный продукт, который можно найти в холодильнике едва ли не каждого украинца. Продаваться они могут в специальных лотках (обычно десятками) или же поштучно. Нефасованные яйца, как правило, отпускают значительно дешевле, что позволяет существенно сэкономить.
О том, в каких супермаркетах украинцы могут приобрести яйца с существенной скидкой, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какую скидку на яйца предлагает покупателям АТБ та VARUS
Стоимость яиц в Украине в преддверии Пасхи несколько выросла, но уже на этой неделе цены поползли вниз. 22 апреля стоимость нефасованного продукта в АТБ составляла 5,19 грн за штуку и продолжает падать. Сейчас сеть супермаркетов предлагает покупателям скидку на яйца в размере 8%.
По состоянию на 25 апреля, куриные яйца в АТБ отпускают по цене 4,75 грн за штуку. То есть десяток обойдется покупателям всего в 47,5 грн, тогда как стоимость фасованного продукта стартует от 61,5 грн за 10 штук.
Это означает, что воспользовавшись акцией, украинцы могут сэкономить минимум 14 гривен или приобрести еще три яйца поштучно.
Еще один супермаркет, который продает куриные яйца поштучно — VARUS, тоже ввел скидки для покупателей. Акция продлится до 28.04. В этот период яйцо куриное столовое вторая категория С2 будет стоить 3,99 грн/шт.
Что будет со стоимостью яиц в ближайшее время
По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, рост стоимости яиц накануне Пасхальных праздников было связано с несколькими факторами:
- Во-первых, в Украине наблюдается инфляция — за первый квартал 2025 года она превысила 13%, что автоматически влияет на ценники в магазинах.
- Во-вторых, зимой куры несут меньше яиц из-за холода, поэтому продукция дорожает. А еще традиционно перед Пасхой растет спрос, поэтому цены могут временно подскочить на 10%.
Однако уже ближе к майским выходным стоимость десятка яиц может снизиться на 20-30% благодаря теплой погоде и меньшему спросу.
Впрочем, возвращение к ценам 90-100 гривен за десяток, как было в конце 2024 года, в ближайшее время не предвидится. При этом на стоимость могут влиять нестабильная ситуация в энергетике и рост расходов на логистику.
Ранее мы писали, что у украинцев появилась возможность приобрести яйца с естественной окраской. Их несут куры новой французской породы, завезенной в Украину, что может стать эксклюзивом на рынке.
Также мы рассказывали, что цены на продукты растут почти ежедневно, а тем более накануне больших праздников. Поэтому Пасхальная корзина в 2025 году обошлась украинцам в 1 663 грн — более чем на 200 грн или 17% дороже, чем в прошлом году.
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