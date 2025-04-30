Таких цен давно не было — что произошло со стоимостью яиц в АТБ после Пасхи (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты регулярно обновляют цены на яйца, чтобы конкурировать между собой и стимулировать продажи. Традиционно продукт в открытом лотке стоит дешевле, поэтому украинцы могут экономить на востребованном товаре. Мы узнали, сколько стоит 1 яйцо в АТБ по состоянию на конец апреля 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло со стоимостью куриных яиц в АТБ.

Реклама

Читайте также:

Цены на яйца в АТБ

После Пасхи нефасованные яйца начали дешеветь, что логично, учитывая ослабление спроса. Еще 22 числа в АТБ отдавали продукт поштучно за 5,19 грн, а через три дня цена упала на 8% — до 4,75 грн/шт. По состоянию на конец месяца одно яйцо первой категории стоит 4,51 грн. Получается, за десяток нужно заплатить всего 45,10 грн.

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, самая дешевая упаковка яиц стоит в АТБ 61,50 грн. Так что экономия достигает 16,40 грн на десятке, благодаря чему можно приобрести еще три яйца дополнительно.

Мы также узнали стоимость нефасованного продукта в Варусе. До 30 апреля действовала скидка 18% на яйца второй категории — 3,99 грн/шт. вместо 4,89 грн/шт. Стоит учесть, что категория С2 отличается от С1 размером.

Что будет с ценами на яйца в 2025 году

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире Новини.LIVE, потенциальное подорожание куриных яиц летом и осенью 2025 года может быть связано с несколькими факторами:

темпами инфляции;

объемами собранного урожая;

себестоимостью производства;

экспортной активностью;

наступлением холодов, из-за чего птицы несутся меньше.

Однако эксперт не прогнозирует подорожание продукта до 100 грн/десяток, как было в ноябре-декабре 2024 года. Тогда на цену повлияли перебои в энергосистеме и рост расходов на логистику. В этом году подобных проблем на рынке не ждут.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в супермаркетах АТБ установили майские скидки до 47% на большое количество востребованных продуктов питания. Ассортимент акционных товаров включает сладости, мороженое, кофе, чай, алкогольные напитки, колбасные изделия и др.

Также мы писали, что в Украине существует порода кур, которые несут цветные яйца. Они становятся все популярнее благодаря интересному окрасу, но стоят немало — 15 грн/шт. Таких домашних птиц выращивают во французском городе Маранс, поэтому порода носит соответствующее название.