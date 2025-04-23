Кури, які несуть кольорові яйця в Україні — яка вартість

Людина, яка тримає кольорові яйця на тлі курей. Фото: Pinterest

На Великдень прийнято фарбувати курячі яйця, але є така порода курей, яка одразу несе кольорові. Дізнайтеся, що це за унікальна порода домашніх птахів, скільки ці яйця коштують в Україні та чому вони стають дедалі популярнішими в нашій країні.

Новини.LIVE розповідає про ці яйця.

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В Україні з’явилася порода курей, яка несе кольорові яйця, і вона вже встигла стати трендом у країнах Європи. Виявляється, таких домашніх птахів вирощують у французькому місті Маранс, через що ця порода і називається Маран.

У закупівлі ці яйця коштують більше, ніж класичні білі або коричневі, — за одну штуку доведеться заплатити 15 гривень.

Яйця різного кольору в лотку. Фото: CBS News

Унікальність кольорових яєць

Яйця різного кольору не лише мають незвичайний і естетичний вигляд, а й вважаються повністю натуральними. Справа в тому, що в складі таких яєць немає жодних хімічних сполук або фарби. Птахівники наголошують, що вирощування таких курей може збільшити заробіток українських фермерів.

Збільшення популярності кольорових яєць в Україні

Директор компанії "Європтахи" Олег Холявко провів власне дослідження і розповів, скільки українців готові платити за яйця сьогодні. Так, згідно з опитуванням, понад 75% учасників експерименту готові віддавати на 20% більше за кольорові яйця, а понад 85% споживачів обирають натуральні та екологічні продукти.

Водночас, чоловік стверджує, що ринок яєць зі шкаралупою різного кольору активно зростає у Європі та Америці. Однак, останнім часом він стрімко набирає обертів і серед жителів України.

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