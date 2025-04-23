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В Україні вирощують курей, які несуть кольорові яйця — яка ціна

23 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Кури, які несуть кольорові яйця в Україні — яка вартість
Людина, яка тримає кольорові яйця на тлі курей. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

На Великдень прийнято фарбувати курячі яйця, але є така порода курей, яка одразу несе кольорові. Дізнайтеся, що це за унікальна порода домашніх птахів, скільки ці яйця коштують в Україні та чому вони стають дедалі популярнішими в нашій країні.

Новини.LIVE розповідає про ці яйця.

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Кури, які несуть кольорові яйця

В Україні з’явилася порода курей, яка несе кольорові яйця, і вона вже встигла стати трендом у країнах Європи. Виявляється, таких домашніх птахів вирощують у французькому місті Маранс, через що ця порода і називається Маран. 

У закупівлі ці яйця коштують більше, ніж класичні білі або коричневі, — за одну штуку доведеться заплатити 15 гривень. 

Яйца
Яйця різного кольору в лотку. Фото: CBS News

Унікальність кольорових яєць

Яйця різного кольору не лише мають незвичайний і естетичний вигляд, а й вважаються повністю натуральними. Справа в тому, що в складі таких яєць немає жодних хімічних сполук або фарби. Птахівники наголошують, що вирощування таких курей може збільшити заробіток українських фермерів.

Збільшення популярності кольорових яєць в Україні

Директор компанії "Європтахи" Олег Холявко провів власне дослідження і розповів, скільки українців готові платити за яйця сьогодні. Так, згідно з опитуванням, понад 75% учасників експерименту готові віддавати на 20% більше за кольорові яйця, а понад 85% споживачів обирають натуральні та екологічні продукти.

Водночас, чоловік стверджує, що ринок яєць зі шкаралупою різного кольору активно зростає у Європі та Америці. Однак, останнім часом він стрімко набирає обертів і серед жителів України.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно відучити курей клювати власні яйця. 

Раніше ми розповідали про те, як зберігати курячі яйця, щоб вони не псувалися. 

Також ми повідомляли про те, як змусити курей нести більше яєць за допомогою бурштинової кислоти.

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17:33 Звільнені з полону — які виплати та пільги належать військовим

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17:21 Росія вивела ракетоносії у Чорне море — загроза для Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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