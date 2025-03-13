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Завжди свіжі та не псуються — як правильно зберігати курячі яйця

13 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як зберігати курячі яйця, щоб вони не псувалися — корисні поради
Чоловік, який тримає в руці курячі яйця. Фото: Posta
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви помітили, що курячі яйця почали псуватися, але термін придатності ще актуальний, скоріш за все, ви неправильно їх зберігаєте. Щоб виправити цю ситуацію, дізнайтеся, як краще зберігати яйця і чи обов’язково їх тримати в холодильнику.

Про це розповідає Express.

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Як потрібно зберігати курячі яйця 

Експерти наголошують, що зберігати курячі яйця можна в будь-якому місці, але головне, щоб була відповідна температура. Річ у тім, що яйця люблять, коли температура повітря нижча за 20 градусів тепла, тому в більшості випадків простіше тримати їх у холодильнику.

Однак, необов’язково зберігати їх саме у цьому місці, як це роблять, певно, всі люди. Фахівці пояснили, чи можна тримати цей продукт поза межами холодильника і чи не зіпсуються курячі яйця, якщо вони лежатимуть десь в іншому місці.

Яйца
Складання курячих яєць у холодильнику. Фото: ABC

Чи можна тримати курячі яйця не в холодильнику

Якщо у вас вдома є комора, де температура повітря нижча за 20 градусів тепла, можете зберігати курячі яйця саме там. Але запам’ятайте, що цей продукт дуже вразливий до різних бактерій, і якщо відбуваються перепади температури, з’являється конденсат. Він може потрапити в середину яйця, тим самим, допомагаючи сальмонелі розмножуватися. 

Експерти наголошують, що яйця можна тримати на звичайному кухонному столі, але коли ви приносите їх з магазину додому, стежте за тим, щоб яйця тримали одну і ту саму температуру. Однак, краще залишити їх на стільниці на кухні якнайдалі від гарячих приладів і вікон або у кухонній шафці, де температура відповідатиме вимогам зберігання яєць.

Куриные яйца
Лоток курячих яєць на столі. Фото: Pexels

Нагадаємо, ми писали про те, чому курячі яйця погано чистяться після варіння. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно варити курячі яйця, щоб вони не тріскалися. 

Також ми повідомляли про те, як довго можна зберігати курячі яйця в холодильнику.

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