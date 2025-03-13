Как хранить куриные яйца, чтобы они не портились — полезные советы

Мужчина, который держит в руке куриные яйца. Фото: Posta

Если вы заметили, что куриные яйца начали портиться, но срок годности еще актуален, скорее всего, вы неправильно их храните. Чтобы исправить эту ситуацию, узнайте, как лучше хранить яйца и обязательно ли их держать в холодильнике.

Об этом рассказывает Express.

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Как нужно хранить куриные яйца

Эксперты отмечают, что хранить куриные яйца можно в любом месте, но главное, чтобы была соответствующая температура. Дело в том, что яйца любят, когда температура воздуха ниже 20 градусов тепла, поэтому в большинстве случаев проще держать их в холодильнике.

Однако, необязательно хранить их именно в этом месте, как это делают, вероятно, все люди. Специалисты объяснили, можно ли держать этот продукт за пределами холодильника и не испортятся ли куриные яйца, если они будут лежать где-то в другом месте.

Складывание куриных яиц в холодильнике. Фото: ABC

Можно ли держать куриные яйца не в холодильнике

Если у вас дома есть кладовая, где температура воздуха ниже 20 градусов тепла, можете хранить куриные яйца именно там. Но запомните, что этот продукт очень уязвим к различным бактериям, и если происходят перепады температуры, появляется конденсат. Он может попасть внутрь яйца, тем самым, помогая сальмонелле размножаться.

Эксперты отмечают, что яйца можно держать на обычном кухонном столе, но когда вы приносите их из магазина домой, следите за тем, чтобы яйца держали одну и ту же температуру. Однако, лучше оставить их на столешнице на кухне подальше от горячих приборов и окон или в кухонном шкафчике, где температура будет соответствовать требованиям хранения яиц.

Лоток куриных яиц на столе. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, почему куриные яйца плохо чистятся после варки.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно варить куриные яйца, чтобы они не трескались.

Также мы сообщали о том, как долго можно хранить куриные яйца в холодильнике.