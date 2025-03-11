Як змусити курей активно нестися за допомогою бурштинової кислоти

Курка, яка сидить на яйцях у курнику. Фото: Pinterest

Кожна людина, яка тримає у своєму господарстві домашніх курей, знає, що інколи може статися так, що вони не несуться. Однак, якщо додати одну добавку до раціону харчування птахів, можна змусити їх це робити регулярно.

Новини.LIVE розповідає, яку добавку потрібно давати курям для покращення несучості.

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Як можна покращити несучість курей

Щоб покращити несучість домашніх птахів, додайте до їхнього раціону харчування такий відомий аптечний препарат, як бурштинова кислота. Її розведіть у воді, перелийте в пляшку з пульверизатором і побрискайте на будь-який корм, перемішуючи його.

Але будьте обережні, адже курам потрібно давати маленьку кількість цієї кислоти, щоб не перегодувати їх. Фахівці рекомендують давати від трьох до 25 міліграм на один кілограм живої ваги курки на добу. Для цього потрібно розчинити одну таблетку кислоти в десятьох літрах води.

Домашня курка біля яєць. Фото: Pinterest

Чим бурштинова кислота корисна для курей

Експерти наголошують, що бурштинова кислота покращує функціонування серцевої системи та інших внутрішніх органів курки. До того ж, цей аптечний засіб наділяє клітки організма пташки киснем і позбавляє її стреса.

Просто давайте своїм курам цей аптечний препарат щодня впродовж осені та зими і робіть тиждень перерви після кожного місяця прийому, і несучість птахів підвищиться на 10%.

Але пам’ятайте, що в раціоні харчування курей повинно бути достатньо білків, жирів та вітамінів. Для цього необхідно годувати птахів такими продуктами, як:

Соя

М’ясокісне і рибне борошно

Рослинні олії

Зелень

Овочі

Спеціальні вітамінні добавки

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