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Кури, які несуть сині яйця — що це за породи, ціни в Україні

6 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які кури несуть сині яйця — чи можна їх купити в Україні, скільки вони коштують
Курки на вулиці та сині яйця в гнізді. Фото: колаж Новини.LIVE
Христина Кучугурна - Редактор

Мало хто знає, але рідкісні сині яйця, які несуть унікальні породи курей, є не лише в інших країнах світу, а й в Україні. Ми розповідаємо, які породи цих птахів дають такі незвичайні яйця, чи можна придбати цих курей в Україні та скільки вони коштують.

Новини.LIVE розповідає про ці породи курей.

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Що таке сині яйця

Виявляється, відтінок таких яєць з’явився не через фарбування, а за генетикою. Справа в тому, що до складу цих яєць входить специфічний фермент ооціан, через який шкаралупа стає синьою, а сам колір зберігається не лише зовні, а й навіть всередині.

Яйца
Чотири яйця синього кольору в гнізді. Фото: Pixabay

Також яйця можуть бути зеленуватими або навіть бірюзовими — чим вище температура повітря надворі, тим яскравішим стає відтінок яєць. Що стосується порід курей, які несуть такі яйця, то вони мають красивий декоративний вигляд, тому недивно, що в них одразу буквально закохуються.

Які породи курей дають унікальні сині яйця

Експерти кажуть, що рідкісні блакитні яйця несе така порода кур, як "Араукана", яка має яскравий зовнішній вигляд і була виведена в Чилі. Також ці яйця несуть такі породи курей, як:

  • Порода "Амераукана"
  • Порода "Легендс Егу Блю"
  • Порода "Дунсян"
  • Порода "Луші"
Курица
Домашня курка в курнику. Фото: Unsplash

Чи є кури породи "Араукана" в Україні

На території України існує така порода, яка стає навіть дедалі популярнішою з часом, але продається вона в обмеженій кількості. Однак, обирати таких курей краще через інтернет-магазин або перевірені фермерські господарства.

Вартість таких курей в Україні становить:

  • Одне добове курча — від 150 до 300 гривень
  • Одна доросла курка — від 700 до 1500 гривень залежно від її віку

Але перш, ніж купувати таких курей, необхідно запитати продавця про ветпаспорт і умови, в яких краще вирощувати цих птахів.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно годувати домашніх курей. 

Раніше ми розповідали про те, чим категорично не можна годувати домашніх курей. 

Також ми повідомляли про те, в яких умовах тримати курей, щоб вони активно несли яйця.

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