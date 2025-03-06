Які кури несуть сині яйця — чи можна їх купити в Україні, скільки вони коштують

Курки на вулиці та сині яйця в гнізді. Фото: колаж Новини.LIVE

Мало хто знає, але рідкісні сині яйця, які несуть унікальні породи курей, є не лише в інших країнах світу, а й в Україні. Ми розповідаємо, які породи цих птахів дають такі незвичайні яйця, чи можна придбати цих курей в Україні та скільки вони коштують.

Новини.LIVE розповідає про ці породи курей.

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Що таке сині яйця

Виявляється, відтінок таких яєць з’явився не через фарбування, а за генетикою. Справа в тому, що до складу цих яєць входить специфічний фермент ооціан, через який шкаралупа стає синьою, а сам колір зберігається не лише зовні, а й навіть всередині.

Чотири яйця синього кольору в гнізді. Фото: Pixabay

Також яйця можуть бути зеленуватими або навіть бірюзовими — чим вище температура повітря надворі, тим яскравішим стає відтінок яєць. Що стосується порід курей, які несуть такі яйця, то вони мають красивий декоративний вигляд, тому недивно, що в них одразу буквально закохуються.

Які породи курей дають унікальні сині яйця

Експерти кажуть, що рідкісні блакитні яйця несе така порода кур, як "Араукана", яка має яскравий зовнішній вигляд і була виведена в Чилі. Також ці яйця несуть такі породи курей, як:

Порода "Амераукана"

Порода "Легендс Егу Блю"

Порода "Дунсян"

Порода "Луші"

Домашня курка в курнику. Фото: Unsplash

Чи є кури породи "Араукана" в Україні

На території України існує така порода, яка стає навіть дедалі популярнішою з часом, але продається вона в обмеженій кількості. Однак, обирати таких курей краще через інтернет-магазин або перевірені фермерські господарства.

Вартість таких курей в Україні становить:

Одне добове курча — від 150 до 300 гривень

Одна доросла курка — від 700 до 1500 гривень залежно від її віку

Але перш, ніж купувати таких курей, необхідно запитати продавця про ветпаспорт і умови, в яких краще вирощувати цих птахів.

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