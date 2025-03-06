Какие куры несут синие яйца — можно ли их купить в Украине, сколько они стоят

Куры на улице и синие яйца в гнезде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мало кто знает, но редкие синие яйца, которые несут уникальные породы кур, есть не только в других странах мира, но и в Украине. Мы рассказываем, какие породы этих птиц дают такие необычные яйца, можно ли приобрести этих кур в Украине и сколько они стоят.

Новини.LIVE рассказывает об этих породах кур.

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Что такое синие яйца

Оказывается, оттенок таких яиц появился не из-за окрашивания, а по генетике. Дело в том, что в состав этих яиц входит специфический фермент ооциан, из-за которого скорлупа становится синей, а сам цвет сохраняется не только снаружи, но даже внутри.

Четыре яйца синего цвета в гнезде. Фото: Pixabay

Также яйца могут быть зеленоватыми или даже бирюзовыми — чем выше температура воздуха на улице, тем ярче становится оттенок яиц. Что касается пород кур, которые несут такие яйца, то они имеют красивый декоративный вид, поэтому неудивительно, что в них сразу буквально влюбляются.

Какие породы кур дают уникальные синие яйца

Эксперты говорят, что редкие голубые яйца несет такая порода кур, как "Араукана", которая имеет яркий внешний вид и была выведена в Чили. Также эти яйца несут такие породы кур, как:

Порода "Амераукана"

Порода "Легендс Эгу Блю"

Порода "Дунсян"

Порода "Луши"

Домашняя курица в курятнике. Фото: Unsplash

Есть ли куры породы "Араукана" в Украине

На территории Украины существует такая порода, которая становится даже все более популярной со временем, но продается она в ограниченном количестве. Однако, выбирать таких кур лучше через интернет-магазин или проверенные фермерские хозяйства.

Стоимость таких кур в Украине составляет:

Один суточный цыпленок — от 150 до 300 гривен

Одна взрослая курица — от 700 до 1500 гривен в зависимости от ее возраста

Но прежде, чем покупать таких кур, необходимо спросить продавца о ветпаспорте и условиях, в которых лучше выращивать этих птиц.

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