Какие куры несут синие яйца — можно ли их купить в Украине, сколько они стоят

Куры, несущие синие яйца, — что это за породы, цены в Украине
Мало кто знает, но редкие синие яйца, которые несут уникальные породы кур, есть не только в других странах мира, но и в Украине. Мы рассказываем, какие породы этих птиц дают такие необычные яйца, можно ли приобрести этих кур в Украине и сколько они стоят.
Новини.LIVE рассказывает об этих породах кур.
Что такое синие яйца
Оказывается, оттенок таких яиц появился не из-за окрашивания, а по генетике. Дело в том, что в состав этих яиц входит специфический фермент ооциан, из-за которого скорлупа становится синей, а сам цвет сохраняется не только снаружи, но даже внутри.
Также яйца могут быть зеленоватыми или даже бирюзовыми — чем выше температура воздуха на улице, тем ярче становится оттенок яиц. Что касается пород кур, которые несут такие яйца, то они имеют красивый декоративный вид, поэтому неудивительно, что в них сразу буквально влюбляются.
Какие породы кур дают уникальные синие яйца
Эксперты говорят, что редкие голубые яйца несет такая порода кур, как "Араукана", которая имеет яркий внешний вид и была выведена в Чили. Также эти яйца несут такие породы кур, как:
- Порода "Амераукана"
- Порода "Легендс Эгу Блю"
- Порода "Дунсян"
- Порода "Луши"
Есть ли куры породы "Араукана" в Украине
На территории Украины существует такая порода, которая становится даже все более популярной со временем, но продается она в ограниченном количестве. Однако, выбирать таких кур лучше через интернет-магазин или проверенные фермерские хозяйства.
Стоимость таких кур в Украине составляет:
- Один суточный цыпленок — от 150 до 300 гривен
- Одна взрослая курица — от 700 до 1500 гривен в зависимости от ее возраста
Но прежде, чем покупать таких кур, необходимо спросить продавца о ветпаспорте и условиях, в которых лучше выращивать этих птиц.
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