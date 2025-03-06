Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Куры, несущие синие яйца, — что это за породы, цены в Украине arrow

Куры, несущие синие яйца, — что это за породы, цены в Украине

6 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие куры несут синие яйца — можно ли их купить в Украине, сколько они стоят
Куры на улице и синие яйца в гнезде. Фото: коллаж Новини.LIVE
Кристина Кучугурная - Редактор

Мало кто знает, но редкие синие яйца, которые несут уникальные породы кур, есть не только в других странах мира, но и в Украине. Мы рассказываем, какие породы этих птиц дают такие необычные яйца, можно ли приобрести этих кур в Украине и сколько они стоят.

Новини.LIVE рассказывает об этих породах кур.

Читайте также:

Что такое синие яйца

Оказывается, оттенок таких яиц появился не из-за окрашивания, а по генетике. Дело в том, что в состав этих яиц входит специфический фермент ооциан, из-за которого скорлупа становится синей, а сам цвет сохраняется не только снаружи, но даже внутри.

Яйца
Четыре яйца синего цвета в гнезде. Фото: Pixabay

Также яйца могут быть зеленоватыми или даже бирюзовыми — чем выше температура воздуха на улице, тем ярче становится оттенок яиц. Что касается пород кур, которые несут такие яйца, то они имеют красивый декоративный вид, поэтому неудивительно, что в них сразу буквально влюбляются.

Какие породы кур дают уникальные синие яйца

Эксперты говорят, что редкие голубые яйца несет такая порода кур, как "Араукана", которая имеет яркий внешний вид и была выведена в Чили. Также эти яйца несут такие породы кур, как:

  • Порода "Амераукана"
  • Порода "Легендс Эгу Блю"
  • Порода "Дунсян"
  • Порода "Луши"
Курица
Домашняя курица в курятнике. Фото: Unsplash

Есть ли куры породы "Араукана" в Украине

На территории Украины существует такая порода, которая становится даже все более популярной со временем, но продается она в ограниченном количестве. Однако, выбирать таких кур лучше через интернет-магазин или проверенные фермерские хозяйства.

Стоимость таких кур в Украине составляет:

  • Один суточный цыпленок — от 150 до 300 гривен
  • Одна взрослая курица — от 700 до 1500 гривен в зависимости от ее возраста

Но прежде, чем покупать таких кур, необходимо спросить продавца о ветпаспорте и условиях, в которых лучше выращивать этих птиц.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно кормить домашних кур.

Ранее мы рассказывали о том, чем категорически нельзя кормить домашних кур.

Также мы сообщали о том, в каких условиях держать кур, чтобы они активно несли яйца.

птицы цены в Украине советы яйца курица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:08 Украинцы возвращаются — из какой страны самый большой отток

Срочная новость

00:57 РФ подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 — возможны пуски ракет

00:33 Трамп выдвинул условия НАТО — может остаться без защиты США

00:30 Кто может стать на учет в ТЦК из-за рубежа

Срочная новость

00:24 В Полтаве прогремели взрывы — что известно об обстреле

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

00:11 Ужин Ленивая невестка — так вкусно, что можно готовить ежедневно

6 марта 2025

23:59 Ребров вызвал на матч с Бельгией резервиста Шахтера

23:57 Трамп хочет отказаться от защиты союзников по НАТО

23:48 Украинцы "разжились" тысячами единиц трофейного оружия

Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

01:08 Украинцы возвращаются — из какой страны самый большой отток

Срочная новость

00:57 РФ подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 — возможны пуски ракет

00:33 Трамп выдвинул условия НАТО — может остаться без защиты США

00:30 Кто может стать на учет в ТЦК из-за рубежа

Срочная новость

00:24 В Полтаве прогремели взрывы — что известно об обстреле

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

00:11 Ужин Ленивая невестка — так вкусно, что можно готовить ежедневно

6 марта 2025

23:59 Ребров вызвал на матч с Бельгией резервиста Шахтера

23:57 Трамп хочет отказаться от защиты союзников по НАТО

23:48 Украинцы "разжились" тысячами единиц трофейного оружия

Срочная новость

23:32 На Киевщине слышны взрывы — комментарий ОВА

22:33 Как вернуть украинцев на родину — план действий

13:33 Где лучше стареть — на сколько пенсии в ЕС больше, чем в Украине

08:50 Сделка по ископаемым — чего хочет США и какие риски для Украины

06:40 В марте изменились цены на латунь — где можно выгодно сдать лом

5 марта 2025

22:33 Еле хватает на корм — ситуация в одесском приюте "Ковчег"

12:00 В Украине обновился курс — в каких банках дороже покупают доллары

06:40 Цены на алюминий в марте — где выгоднее принимают лом

4 марта 2025

20:10 Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

09:15 Помощь украинским беженцам в марте — новые правила и выплаты

06:40 Где в марте дороже медь — новые цены на лом в Украине

Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

Text

13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Text

11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Text

08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
Text

19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Text

17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

23 февраля 2025

06:05 Прожиточный минимум и минимальная зарплата — суммы с 1 марта

21 февраля 2025

07:01 ПриватБанк начнет взимать 80 грн — что и когда станет платным

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

24 февраля 2025

03:11 Пачка творога и 20 мин — этот десерт лучше Медовика и Наполеона