Де тримати корм для курей — як годувати птахів, щоб вони неслися

Кури, які їдять в курнику. Фото: Freepik

Якщо ваші кури почали рідше нестися, можливо, вони просто їдять не в той час або просто переїдають. Ми розповідаємо, в якому місці в курнику потрібно тримати корм для домашніх птахів, щоб вони регулярно несли багато яєць.

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Якщо ви є власником домашніх курей, ви знаєте, що те, як і що вони їдять, напряму впливає на їхню продуктивність. Але мало хто навіть замислюється над тим, що у цьому випадку важливий не тільки склад корму, а й регулярність годування курей.

Багато кур у курнику. Фото: Pixabay

Ми розповідаємо, в якому вигляді краще тримати корм для птахів — у вільному доступі або видавати його за режимом.

Де варто тримати корм для домашніх курей

Коли кури їдять корм, коли захочуть, вони швидко набирають зайві кілограми, а це впливає на їхню несучість. Крім того, якщо корм довго лежить, він вже не такий якісний, яким був спочатку. В такому випадку кури починають проявляти свій "характер" і відкидають цю їжу.

Тому фахівці радять створити режим годування, тобто, давати курям їжу двічі на день — вранці та ввечері. Зранку їм потрібна енергія, а ввечері вони поповнюють запаси поживних елементів. Так ви можете контролювати кількість корму, яким ви годуєте своїх домашніх курей, і збалансувати раціон своїх птахів.

Кури під час харчування. Фото: Justdial

Завдяки такому режиму харчування ви зможете зекономити не тільки запаси корму, а й свої гроші, зберегти їжу свіжою і тримати фізичну форму своїх курей. Саме останнє сприятиме росту несучості курей, тобто, ваші птахи зможуть регулярніше й активніше нести яйця.

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