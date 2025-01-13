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Будуть проблеми з травленням — чим не можна годувати курей

13 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим не можна годувати курей — список заборонених продуктів
Людина, яка годує курку з рук. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Раціон курей напряму впливає на те, як вони несуть яйця, адже є ряд продуктів, які псують їхнє травлення. Досвідчений український фермер розповів, чим у жодному випадку не можна годувати домашніх птахів, щоб не нашкодити їм.

Про це розповіли на каналі "Кури в гаражі" в YouTube.

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За словами українського фермера, в раціоні домашніх курей категорично не повинна бути великої кількості овочів. Якщо годувати птахів маленькими порціями овочів, то вони можуть бути навіть корисними, оскільки до їхнього складу входять корисні елементи.

Куры
Курки, які їдять з миски. Фото: Decorexpro

Але у великій кількості в раціоні не повинно бути таких овочів, як:

  • Морква
  • Кабачки
  • Буряк
  • Капуста

Якими продуктами ні в якому разі не можна годувати курей

Як наголошує український фермер, існує ряд конкретних продуктів, якими заборонено годувати домашніх курей. Наприклад, ніколи не годуйте своїх птахів продуктами, на яких з’явилася пліснява. Ні в якому разі не давайте курям білий хліб, стебла томатів, картоплі або баклажанів.

До того ж курям заборонено вживати продукти, до складу яких входить велика кількість солі. Йдеться про такі пересолені продукти, як:

  • Квашена капуста
  • Мариновані огірки

Якщо ви один або два рази нагодували курей всіма цими продуктами, нічого страшного не станеться. Однак український фермер категорично не рекомендує робити це на постійній основі. Річ у тім, що можна нашкодити своїм курям, зіпсувавши процес травлення в їхньому шлунку.

Куры в курятнике
Велика кількість кур в курнику. Фото: Decorexpro

Все це впливає на те, чи зберете ви велику кількість яєць зі своїх домашніх курей чи залишитеся ні з чим. 

Нагадаємо, ми писали про те, що треба знати, перш ніж розводити домашніх курей. 

Раніше ми розповідали про те, які породи домашніх курей несуть найбільше яєць. 

Також ми повідомляли про те, чому кури їдять власні яйця і як можна виправити цю проблему.

продукти птиці поради яйця раціон харчування курка

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