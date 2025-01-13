Чим не можна годувати курей — список заборонених продуктів

Людина, яка годує курку з рук. Фото: Decorexpro

Раціон курей напряму впливає на те, як вони несуть яйця, адже є ряд продуктів, які псують їхнє травлення. Досвідчений український фермер розповів, чим у жодному випадку не можна годувати домашніх птахів, щоб не нашкодити їм.

Про це розповіли на каналі "Кури в гаражі" в YouTube.

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За словами українського фермера, в раціоні домашніх курей категорично не повинна бути великої кількості овочів. Якщо годувати птахів маленькими порціями овочів, то вони можуть бути навіть корисними, оскільки до їхнього складу входять корисні елементи.

Курки, які їдять з миски. Фото: Decorexpro

Але у великій кількості в раціоні не повинно бути таких овочів, як:

Морква

Кабачки

Буряк

Капуста

Якими продуктами ні в якому разі не можна годувати курей

Як наголошує український фермер, існує ряд конкретних продуктів, якими заборонено годувати домашніх курей. Наприклад, ніколи не годуйте своїх птахів продуктами, на яких з’явилася пліснява. Ні в якому разі не давайте курям білий хліб, стебла томатів, картоплі або баклажанів.

До того ж курям заборонено вживати продукти, до складу яких входить велика кількість солі. Йдеться про такі пересолені продукти, як:

Квашена капуста

Мариновані огірки

Якщо ви один або два рази нагодували курей всіма цими продуктами, нічого страшного не станеться. Однак український фермер категорично не рекомендує робити це на постійній основі. Річ у тім, що можна нашкодити своїм курям, зіпсувавши процес травлення в їхньому шлунку.

Велика кількість кур в курнику. Фото: Decorexpro

Все це впливає на те, чи зберете ви велику кількість яєць зі своїх домашніх курей чи залишитеся ні з чим.

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