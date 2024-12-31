Які породи курей завести, щоб збирати багато яєць — ТОП-5 найкращих

Домашні кури білого кольору в курнику. Фото: Pinterest

Сьогодні дуже вигідно вирощувати домашніх курей, але не всі вони здатні нести багато яєць. Ми розповідаємо, які породи цих птахів вважаються найбільш несучими, тому їх краще заводити тим, хто хоче мати багато яєць власного виробництва.

Новини.LIVE розповідає про ці породи.

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Борки-117

Ця порода курок вперше з’явилася в Україні в 1973 році, відрізняється білим окрасом і високою продуктивністю. За цілий рік з цих курей можна зібрати 270-345 яєць вагою 60-65 грамів кремового кольору. Самі ж птахи цієї породи важать до двох кілограмів.

Декалб білий

Цю породу вперше вивела компанія Hendrix Genetics у Нідерландах у співпраці з Інститутом тваринництва ISA. Кури цієї породи доволі спокійні, але погано переносять стреси. На рік можна зібрати 330 яєць вагою 60-64 грами білого кольору. При цьому вага самих птахів становить від півтора до 1,8 кілограмів.

Іза Браун

Самки цієї породи мають коричневий окрас, а ось самці більш світлі — жовтувато-бежевого кольору. Перевагами цих птахів є легкий догляд, невибагливість, гарна акліматизація і компактність. За весь рік курка цієї породи дає десь 320 яєць вагою 58-64 грамів світло-коричневого кольору. Важить такий птах також небагато — лише від півтора до 1,9 кілограма.

Бованс Золота лінія

Ця порода курок легко підлаштовується до утримання в клітках або надворі, має гарну імунну систему і не вимагає особливих видів корму. За рік з цих птахів можна зібрати до 332 яєць вагою 63-67 грамів білого або коричневого кольору. Вага такої курки становить півтора-два кілограми.

Леггорн білий

У перший рік свого життя курка цієї породи вважається найбільш продуктивною. Вона легко адаптується під погодні умови, витривала і активна, тому краще її інколи вигулювати. Несучість такої курки становить 300-360 яєць на рік вагою 58-60 грамів білого кольору. Важить ця курка 1,9 кілограма.

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