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Какие породы кур несут больше всего яиц — пять самых лучших

31 декабря 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие породы кур завести, чтобы собирать много яиц — ТОП-5 лучших
Домашние куры белого цвета в курятнике. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня очень выгодно выращивать домашних кур, но не все они способны нести много яиц. Мы рассказываем, какие породы этих птиц считаются наиболее несущими, поэтому лучше их заводить тем, кто хочет иметь много яиц собственного производства.

Новини.LIVE рассказывает об этих породах.

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Самые несущие породы домашних кур

Борки-117

Эта порода куриц впервые появилась в Украине в 1973 году, отличается белым окрасом и высокой производительностью. За целый год с этих кур можно собрать 270-345 яиц весом 60-65 грамм кремового цвета. Сами птицы этой породы весят до двух килограмм.

Декалб белый

Эта порода впервые выведена компанией Hendrix Genetics в Нидерландах в сотрудничестве с Институтом животноводства ISA. Куры этой породы достаточно спокойны, но плохо переносят стрессы. В год можно собрать 330 яиц весом 60-64 грамм белого цвета. При этом, вес самих птиц составляет от полутора до 1,8 килограмм.

Иза Браун

Самки этой породы имеют коричневый окрас, а вот самцы более светлые — желтовато-бежевого цвета. Достоинствами этих птиц являются легкий уход, неприхотливость, хорошая акклиматизация и компактность. За весь год курица этой породы дает где-то 320 яиц весом 58-64 грамм светло-коричневого цвета. Весит такая птица также немного — всего от полутора до 1,9 килограмм.

Бованс Золотая линия

Эта порода куриц легко подстраивается к содержанию в клетках или на улице, имеет хорошую иммунную систему и не требует особых видов корма. За год с этих птиц можно собрать до 332 яиц весом 63-67 грамм белого или коричневого цвета. Вес такой курицы составляет полтора-два килограмма.

Леггорн белый

В первый год своей жизни курица этой породы считается наиболее продуктивной. Она легко адаптируется под погодные условия, вынослива и активна, поэтому лучше ее иногда выгуливать. Несущость такой курицы составляет 300-360 яиц в год весом 58-60 грамм белого цвета. Весит эта курица 1,9 килограмм.

Напомним, мы писали о том, как можно обогреть домашних кур в зимнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, почему куры клюют собственные яйца и как это исправить.

Также мы сообщали о том, чем ни в коем случае нельзя кормить домашних кур.

животные птицы советы яйца курица породы

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