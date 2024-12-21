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Чим категорично не можна годувати курей — заборонені продукти

21 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим ніколи не можна годувати курей — заборонена їжа для птахів
Жінка, яка годує курку на вулиці. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Справжні господарі знають, що кури, як і будь-яка людина, потребують гарного харчування і можуть постраждати від поганої їжі. Український фермер розповів, якими продуктами категорично не варто годувати домашніх птахів, щоб не зіпсувати їхнє травлення.

Відповідне відео оприлюднили на каналі "Кури в гаражі" в YouTube.

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Український фермер каже, що до раціону харчування курей категорично не можна додавати певні продукти, адже в цієї пташки можуть з’явитися проблеми з травленням. Йдеться про звичайні продукти, які щодня вживають люди, а ось про які саме — читайте нижче.

Кормление курицы
Людина, яка годує курку з руки. Фото: Freepik

Які продукти категорично не можна давати курям

Фермер не рекомендує годувати свійського птаха надмірною кількістю овочів, зокрема, такими овочами, як:

  • Морква
  • Буряк
  • Кабачки
  • Капуста

Однак, якщо годувати домашніх птахів маленькою кількістю цих овочів, вони можуть бути корисними. Справа в тому, що до складу всіх цих продуктів харчування входять важливі елементи, які необхідні організму курей.

Курицы
Багато курей в курнику біля миски з їжею. Фото: Pinterest

До того ж, категорично не можна годувати курей продуктами, на яких вже з’явилася пліснява, а також такими продуктами, як:

  • Білий хліб
  • Картопля
  • Баклажани
  • Стебла томатів

Крім того, український фермер категорично не радять годувати домашніх курей продуктами, які містять занадто багато солі. Зокрема, йдеться про такі пересолені продукти харчування, як:

  • Квашена капуста
  • Позеленіла картопля
  • Мариновані огірки

Звісно, якщо ви нагодували цими всіма продуктами своїх курей, нічого поганого не буде, але категорично не можна робити це на постійній основі, адже можна нашкодити свійським птахам.

Нагадаємо, ми писали про те, якими продуктами варто годувати курей взимку, щоб вони несли яйця. 

Раніше ми розповідали про те, що необхідно поставити в курнику взимку, щоб кури неслися. 

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно обігріти курей в зимову пору року.

харчування продукти птиці поради курка заборони

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