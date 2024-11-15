Що зробити восени, щоб кури не замерзли взимку — як обігріти птахів

Як можна обігріти курей взимку — найкращі способи
Люди, в яких є домашні кури, знають, що з наближенням зимового сезону про них обов’язково необхідно подбати. Дізнайтеся, як можна обігріти птахів, коли надворі морози, щоб вони продовжили нести яйця і не страждали від захворювань.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Обігрів курей взимку — найкращі методи
Штучний обігрів
Якщо ви будете користуватися цим методом обігріву, тоді вам варто поставити в курнику такі електричні прилади, як:
- Інфрачервоні обігрівачі — гріють не лише все приміщення, а й окремі предмети
- Тепловентилятори — обігрівають маленьке приміщення, але недовго
- Олійні обігрівачі — швидко нагрівають повітря, але використовують багато енергії
- Конвектори — поглинають холодне повітря і видають тепле, завдяки чому відбувається циркуляція повітря, але нерівномірна
- Калорифери — гріють великі приміщення
- Керамічні панелі — швидко гріють і повільно остигають, але забирають багато енергії
Природній обігрів
Цей метод вважається найдешевшим — вам просто потрібно утеплити стіни, підлогу, стелю і вікна. Стіни обшийте вагонкою або фанерою, а для теплоізолювання використайте прошарок з пінопласту, скловати або мінеральної вати. А ось підлога утеплюється в залежності від матеріалу:
- Бетон — дошка з целюлозною ватою або пінополістиролу
- Дерево або земля — сіно, солома, ялинова хвоя і деревна стружка
Вікна і двері можна закрити поліетиленом і повстяною стрічкою по периметру.
Пічний обігрів
Можете поставити в курнику дров'яну піч — цей метод обігріву є доволі економічним і простим у використанні. Однак це може призвести до пожежі, якщо не дотримуватися правил безпеки.
Газовий обігрів
Якщо ви будете гріти курник газовою опалювальною системою, ви можете зекономити і прибрати всі небажані аромати в приміщенні. Однак головним і єдиним недоліком є доволі висока вартість обладнання.
Нагадаємо, ми писали про те, чому кури не несуть яйця і як можна позбутися цієї проблеми.
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