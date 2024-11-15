Що зробити восени, щоб кури не замерзли взимку — як обігріти птахів

Дві курки надворі взимку. Фото: Pinterest

Люди, в яких є домашні кури, знають, що з наближенням зимового сезону про них обов’язково необхідно подбати. Дізнайтеся, як можна обігріти птахів, коли надворі морози, щоб вони продовжили нести яйця і не страждали від захворювань.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Штучний обігрів

Якщо ви будете користуватися цим методом обігріву, тоді вам варто поставити в курнику такі електричні прилади, як:

Інфрачервоні обігрівачі — гріють не лише все приміщення, а й окремі предмети

Тепловентилятори — обігрівають маленьке приміщення, але недовго

Олійні обігрівачі — швидко нагрівають повітря, але використовують багато енергії

Конвектори — поглинають холодне повітря і видають тепле, завдяки чому відбувається циркуляція повітря, але нерівномірна

Калорифери — гріють великі приміщення

Керамічні панелі — швидко гріють і повільно остигають, але забирають багато енергії

Встановлений електрообогрівач у курнику. Фото: Pinterest

Природній обігрів

Цей метод вважається найдешевшим — вам просто потрібно утеплити стіни, підлогу, стелю і вікна. Стіни обшийте вагонкою або фанерою, а для теплоізолювання використайте прошарок з пінопласту, скловати або мінеральної вати. А ось підлога утеплюється в залежності від матеріалу:

Бетон — дошка з целюлозною ватою або пінополістиролу

Дерево або земля — сіно, солома, ялинова хвоя і деревна стружка

Вікна і двері можна закрити поліетиленом і повстяною стрічкою по периметру.

Птахи в утепленому курнику. Фото: Pinterest

Пічний обігрів

Можете поставити в курнику дров'яну піч — цей метод обігріву є доволі економічним і простим у використанні. Однак це може призвести до пожежі, якщо не дотримуватися правил безпеки.

Газовий обігрів

Якщо ви будете гріти курник газовою опалювальною системою, ви можете зекономити і прибрати всі небажані аромати в приміщенні. Однак головним і єдиним недоліком є доволі висока вартість обладнання.

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