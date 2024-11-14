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Годуйте цим курей восени і взимку — як змусити птахів нести яйця

14 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим годувати курей восени і взимку, щоб вони активно неслися
Господиня, яка годує курку з руки. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Всі господарі, в яких є кури, знають, що з настанням холодів вони починають нестися набагато рідше, ніж у літній сезон. Якщо ви помітили цю проблему в себе, дізнайтеся, чим варто годувати своє господарство восени і взимку, щоб птахи активно несли яйця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Люди в Україні, напевно, помітили, що вартість яєць останнім часом просто божевільна, тому тримати домашніх курей сьогодні дуже вигідно. Щоб птахи краще неслися в осінній і зимовий сезон року, їх потрібно правильно годувати, а щоб вони не їли свої ж яйця, необхідно знати, що з цим робити.

Курицы
Кури різного кольору на вулиці. Фото: Welkoop

Чим варто годувати курей в осінню і зимову пору року

Щоб не їли свої яйця

Якщо кури вживають яйця, які самі ж знесли, це означає, що в їхньому організмі не вистачає білка. У такому випадку додайте до корму рибне борошно або варені яйця в подрібненому вигляді. А з настанням морозів почніть годувати курей такими продуктами і видами зелені, як:

  • Ракушняк
  • Свіжі овочі
  • Зерна пшениці
  • Кропива
  • Бур'яни 
  • Листя буряка

Щоб прискорити линьку

Зазвичай кури линяють наприкінці осені, через що перестають нести яйця. У цьому випадку необхідно годувати їх такими продуктами, як:

  • М’ясо-кісткове борошно
  • Сухе молоко
  • Насіння
  • Кукурудза
Курица
Курка біля яєць у курятнику. Фото: Freepik

Щоб замінити сухе зерно і комбікорми

Якщо ви годуєте курей сухим зерном і комбікормами, це може бути однією з причин, чому вони погано несуться. Щоб виправити цю проблему і збирати багато яєць, додайте до раціону несучок сезонні овочі та таку вологу їжу, як:

  • Гарбуз
  • Кормовий гарбуз
  • Кукурудза
  • Кабачки

Взимку курам потрібно варити картоплю у поєднанні з зерном, яку потім треба товкти разом із зерновими висівками.

Нагадаємо, ми писали про те, чому домашні кури раптово перестали нестися.

Раніше ми розповідали про те, протягом якого періоду можна зберігати курячі яйця в холодильнику. 

Також ми повідомляли про те, як можна перевірити якість курячих яєць у домашніх умовах.

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