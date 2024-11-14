Чим годувати курей восени і взимку, щоб вони активно неслися

Господиня, яка годує курку з руки. Фото: Freepik

Всі господарі, в яких є кури, знають, що з настанням холодів вони починають нестися набагато рідше, ніж у літній сезон. Якщо ви помітили цю проблему в себе, дізнайтеся, чим варто годувати своє господарство восени і взимку, щоб птахи активно несли яйця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Люди в Україні, напевно, помітили, що вартість яєць останнім часом просто божевільна, тому тримати домашніх курей сьогодні дуже вигідно. Щоб птахи краще неслися в осінній і зимовий сезон року, їх потрібно правильно годувати, а щоб вони не їли свої ж яйця, необхідно знати, що з цим робити.

Кури різного кольору на вулиці. Фото: Welkoop

Чим варто годувати курей в осінню і зимову пору року

Щоб не їли свої яйця

Якщо кури вживають яйця, які самі ж знесли, це означає, що в їхньому організмі не вистачає білка. У такому випадку додайте до корму рибне борошно або варені яйця в подрібненому вигляді. А з настанням морозів почніть годувати курей такими продуктами і видами зелені, як:

Ракушняк

Свіжі овочі

Зерна пшениці

Кропива

Бур'яни

Листя буряка

Щоб прискорити линьку

Зазвичай кури линяють наприкінці осені, через що перестають нести яйця. У цьому випадку необхідно годувати їх такими продуктами, як:

М’ясо-кісткове борошно

Сухе молоко

Насіння

Кукурудза

Курка біля яєць у курятнику. Фото: Freepik

Щоб замінити сухе зерно і комбікорми

Якщо ви годуєте курей сухим зерном і комбікормами, це може бути однією з причин, чому вони погано несуться. Щоб виправити цю проблему і збирати багато яєць, додайте до раціону несучок сезонні овочі та таку вологу їжу, як:

Гарбуз

Кормовий гарбуз

Кукурудза

Кабачки

Взимку курам потрібно варити картоплю у поєднанні з зерном, яку потім треба товкти разом із зерновими висівками.

Нагадаємо, ми писали про те, чому домашні кури раптово перестали нестися.

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