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Кормите этим куриц осенью и зимой — как заставить птиц нести яйца

14 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем кормить куриц осенью и зимой, чтобы они активно неслись
Хозяйка, которая кормит курицу из руки. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Все хозяева, у которых есть куры, знают, что с наступлением холодных времен года они начинают нестись гораздо реже, чем в летний сезон. Если вы заметили эту проблему у себя, узнайте, чем следует кормить свое хозяйство осенью и зимой, чтобы птицы активно несли яйца.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Люди в Украине, наверное, заметили, что стоимость яиц в последнее время просто безумная, поэтому держать домашних куриц сегодня очень выгодно. Чтобы птицы лучше неслись в осенний и зимний сезон года, их нужно правильно кормить, а чтобы они не ели свои яйца, необходимо знать, что с этим делать.

Курицы
Курицы разного цвета на улице. Фото: Welkoop

Чем стоит кормить куриц в осеннее и зимнее время года

Чтобы не ели свои яйца

Если курицы употребляют яйца, которые сами же снесли, это значит, что в их организме не хватает белка. В таком случае добавьте к корму рыбную муку или вареные яйца в измельченном виде. А с наступлением морозов начните кормить куриц такими продуктами и видами зелени, как:

  • Ракушечник
  • Свежие овощи
  • Зерна пшеницы
  • Крапива
  • Сорняки
  • Листья свеклы

Чтобы ускорить линьку

Обычно курицы линяют в конце осени, поэтому перестают нести яйца. В этом случае необходимо кормить их такими продуктами, как:

  • Мясо-костная мука
  • Сухое молоко
  • Семена
  • Кукуруза
Курица
Курица возле яиц в курятнике. Фото: Freepik

Чтобы заменить сухое зерно и комбикорма

Если вы кормите куриц сухим зерном и комбикормами, это может быть одной из причин, почему они плохо несутся. Чтобы исправить эту проблему и собирать много яиц, добавьте в рацион несушек сезонные овощи и такую влажную пищу, как:

  • Тыква
  • Кормовая тыква
  • Кукуруза
  • Кабачки

Зимой курицам нужно варить картофель в сочетании с зерном, который потом нужно потолкти вместе с зерновыми отрубями.

Напомним, мы писали о том, почему домашние курицы внезапно перестали нестись.

Раньше мы рассказывали о том, в течение какого периода можно хранить куриные яйца в холодильнике.

Также мы сообщали о том, как можно проверить качество куриных яиц в домашних условиях.

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