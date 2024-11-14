Чем кормить куриц осенью и зимой, чтобы они активно неслись

Хозяйка, которая кормит курицу из руки. Фото: Freepik

Все хозяева, у которых есть куры, знают, что с наступлением холодных времен года они начинают нестись гораздо реже, чем в летний сезон. Если вы заметили эту проблему у себя, узнайте, чем следует кормить свое хозяйство осенью и зимой, чтобы птицы активно несли яйца.

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Люди в Украине, наверное, заметили, что стоимость яиц в последнее время просто безумная, поэтому держать домашних куриц сегодня очень выгодно. Чтобы птицы лучше неслись в осенний и зимний сезон года, их нужно правильно кормить, а чтобы они не ели свои яйца, необходимо знать, что с этим делать.

Курицы разного цвета на улице. Фото: Welkoop

Чем стоит кормить куриц в осеннее и зимнее время года

Чтобы не ели свои яйца

Если курицы употребляют яйца, которые сами же снесли, это значит, что в их организме не хватает белка. В таком случае добавьте к корму рыбную муку или вареные яйца в измельченном виде. А с наступлением морозов начните кормить куриц такими продуктами и видами зелени, как:

Ракушечник

Свежие овощи

Зерна пшеницы

Крапива

Сорняки

Листья свеклы

Чтобы ускорить линьку

Обычно курицы линяют в конце осени, поэтому перестают нести яйца. В этом случае необходимо кормить их такими продуктами, как:

Мясо-костная мука

Сухое молоко

Семена

Кукуруза

Курица возле яиц в курятнике. Фото: Freepik

Чтобы заменить сухое зерно и комбикорма

Если вы кормите куриц сухим зерном и комбикормами, это может быть одной из причин, почему они плохо несутся. Чтобы исправить эту проблему и собирать много яиц, добавьте в рацион несушек сезонные овощи и такую влажную пищу, как:

Тыква

Кормовая тыква

Кукуруза

Кабачки

Зимой курицам нужно варить картофель в сочетании с зерном, который потом нужно потолкти вместе с зерновыми отрубями.

Напомним, мы писали о том, почему домашние курицы внезапно перестали нестись.

Раньше мы рассказывали о том, в течение какого периода можно хранить куриные яйца в холодильнике.

Также мы сообщали о том, как можно проверить качество куриных яиц в домашних условиях.