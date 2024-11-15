Что сделать осенью, чтобы курицы не замерзли зимой — как обогреть птиц

Две курицы на улице зимой. Фото: Pinterest

Люди, у которых есть домашние куры, знают, что с приближением зимнего сезона о них обязательно необходимо позаботиться. Узнайте, как можно обогреть птиц, когда на улице морозы, чтобы они продолжили нести яйца и не страдали от заболеваний.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Искусственный обогрев

Если вы будете пользоваться этим методом обогрева, тогда вам следует поставить в курятнике такие электрические приборы, как:

Инфракрасные обогреватели — греют не только все помещения, но и отдельные предметы

Тепловентиляторы — обогревают небольшое помещение, но недолго

Масляные обогреватели — быстро нагревают воздух, но используют много энергии

Конвекторы — поглощают холодный воздух и выдают теплый, благодаря чему происходит циркуляция воздуха, но неравномерная

Калориферы — греют большие помещения

Керамические панели — быстро греют и медленно остывают, но забирают много энергии

Установленный электрообогреватель в курятнике. Фото: Pinterest

Естественный обогрев

Этот метод считается самым дешевым — вам просто нужно утеплить стены, пол, потолок и окна. Стены обшейте вагонкой или фанерой, а для теплоизолирования используйте прослойку из пенопласта, стекловаты или минеральной ваты. А вот пол утепляется в зависимости от материала:

Бетон — доска с целлюлозной ватой или пенополистирола

Дерево или земля — сено, солома, еловая хвоя и древесная стружка

Окна и двери можно закрыть полиэтиленом и войлочной лентой по периметру.

Птицы в утепленном курятнике. Фото: Pinterest

Печный обогрев

Можете поставить в курятнике дровяную печь — этот метод обогрева довольно экономичен и прост в использовании. Однако это может привести к пожару, если не соблюдать правила безопасности.

Газовый обогрев

Если вы будете греть курятник газовой отопительной системой, вы можете сэкономить и убрать все нежелательные ароматы в помещении. Однако главным и единственным недостатком является достаточно высокая стоимость оборудования.

Напомним, мы писали о том, почему куры не несут яйца и как можно избавиться от этой проблемы.

Раньше мы рассказывали о том, на чем следует жарить яйца, чтобы не навредить организму.

Также мы сообщали, какой срок можно хранить куриные яйца в холодильнике.