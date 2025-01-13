Чем нельзя кормить кур — список запрещенных продуктов

Будут проблемы с пищеварением — чем нельзя кормить кур
Рацион питания кур напрямую влияет на то, как они несут яйца, ведь есть ряд продуктов, которые портят их пищеварение. Опытный украинский фермер рассказал, чем ни в коем случае нельзя кормить домашних птиц, чтобы не навредить им.
Об этом рассказали на канале "Кури в гаражі" в YouTube.
По словам украинского фермера, в рационе питания домашних кур категорически не должно быть большого количества овощей. Если кормить птиц маленькими порциями овощей, то они могут быть даже полезными, поскольку в их состав входят полезные элементы.
Но в большом количестве в рационе не должно быть таких овощей, как:
- Морковь
- Кабачки
- Буряк
- Капуста
Какими продуктами ни в коем случае нельзя кормить кур
Как отмечает украинский фермер, существует ряд конкретных продуктов, которыми запрещено кормить домашних кур. Например, никогда не кормите своих птиц продуктами, на которых появилась плесень. Ни в коем случае не давайте курам белый хлеб, стебли томатов, картофеля или баклажанов.
К тому же, курам запрещено употреблять продукты, в состав которых входит большое количество соли. Речь идет о таких пересоленных продуктах, как:
- Квашеная капуста
- Маринованные огурцы
Если вы один или два раза накормили кур всеми этими продуктами, ничего страшного не произойдет. Однако, украинский фермер категорически не рекомендует делать это на постоянной основе. Дело в том, что можно навредить своим курам, испортив процесс пищеварения в их желудке.
Все это влияет на то, соберете ли вы большое количество яиц со своих домашних кур или останетесь ни с чем.
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