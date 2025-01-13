Чем нельзя кормить кур — список запрещенных продуктов

Человек, который кормит курицу с рук. Фото: Decorexpro

Рацион питания кур напрямую влияет на то, как они несут яйца, ведь есть ряд продуктов, которые портят их пищеварение. Опытный украинский фермер рассказал, чем ни в коем случае нельзя кормить домашних птиц, чтобы не навредить им.

Об этом рассказали на канале "Кури в гаражі" в YouTube.

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По словам украинского фермера, в рационе питания домашних кур категорически не должно быть большого количества овощей. Если кормить птиц маленькими порциями овощей, то они могут быть даже полезными, поскольку в их состав входят полезные элементы.

Куры, которые едят из миски. Фото: Decorexpro

Но в большом количестве в рационе не должно быть таких овощей, как:

Морковь

Кабачки

Буряк

Капуста

Какими продуктами ни в коем случае нельзя кормить кур

Как отмечает украинский фермер, существует ряд конкретных продуктов, которыми запрещено кормить домашних кур. Например, никогда не кормите своих птиц продуктами, на которых появилась плесень. Ни в коем случае не давайте курам белый хлеб, стебли томатов, картофеля или баклажанов.

К тому же, курам запрещено употреблять продукты, в состав которых входит большое количество соли. Речь идет о таких пересоленных продуктах, как:

Квашеная капуста

Маринованные огурцы

Если вы один или два раза накормили кур всеми этими продуктами, ничего страшного не произойдет. Однако, украинский фермер категорически не рекомендует делать это на постоянной основе. Дело в том, что можно навредить своим курам, испортив процесс пищеварения в их желудке.

Большое количество кур в курятнике. Фото: Decorexpro

Все это влияет на то, соберете ли вы большое количество яиц со своих домашних кур или останетесь ни с чем.

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