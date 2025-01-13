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Будут проблемы с пищеварением — чем нельзя кормить кур

13 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем нельзя кормить кур — список запрещенных продуктов
Человек, который кормит курицу с рук. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Рацион питания кур напрямую влияет на то, как они несут яйца, ведь есть ряд продуктов, которые портят их пищеварение. Опытный украинский фермер рассказал, чем ни в коем случае нельзя кормить домашних птиц, чтобы не навредить им.

Об этом рассказали на канале "Кури в гаражі" в YouTube.

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По словам украинского фермера, в рационе питания домашних кур категорически не должно быть большого количества овощей. Если кормить птиц маленькими порциями овощей, то они могут быть даже полезными, поскольку в их состав входят полезные элементы.

Куры
Куры, которые едят из миски. Фото: Decorexpro

Но в большом количестве в рационе не должно быть таких овощей, как:

  • Морковь
  • Кабачки
  • Буряк
  • Капуста

Какими продуктами ни в коем случае нельзя кормить кур

Как отмечает украинский фермер, существует ряд конкретных продуктов, которыми запрещено кормить домашних кур. Например, никогда не кормите своих птиц продуктами, на которых появилась плесень. Ни в коем случае не давайте курам белый хлеб, стебли томатов, картофеля или баклажанов.

К тому же, курам запрещено употреблять продукты, в состав которых входит большое количество соли. Речь идет о таких пересоленных продуктах, как:

  • Квашеная капуста
  • Маринованные огурцы

Если вы один или два раза накормили кур всеми этими продуктами, ничего страшного не произойдет. Однако, украинский фермер категорически не рекомендует делать это на постоянной основе. Дело в том, что можно навредить своим курам, испортив процесс пищеварения в их желудке.

Куры в курятнике
Большое количество кур в курятнике. Фото: Decorexpro

Все это влияет на то, соберете ли вы большое количество яиц со своих домашних кур или останетесь ни с чем.

Напомним, мы писали о том, что надо знать, прежде чем разводить домашних кур.

Ранее мы рассказывали о том, какие породы домашних кур несут больше всего яиц.

Также мы сообщали о том, почему куры едят собственные яйца и как можно исправить эту проблему.

продукты птицы советы яйца рацион питания курица

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