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Що варто знати перед розведенням домашніх курей — важливі поради

7 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як розводити домашніх курей — що треба зробити, корисні поради
Кури світлого кольору в курнику. Фото: Aviculture
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви плануєте завести на своїй ділянці власних домашніх курей, які даватимуть вам багато яєць, вам варто знати про певні ключові моменти. Досвідчені птахівники пояснили, що необхідно зробити перш, ніж заводити курей-несучок на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що треба зробити перед розведенням курей

Крок 1 — визначитися з породою

Перш, ніж заводити домашніх курей, вам потрібно розібратися, яку породу краще обрати. Важливо зрозуміти, що одні породи розводяться для того, щоб потім віддавати їх на м’ясо, а інші — щоб мати домашні яйця. До того ж, є ще декоративні кури.

Куры
Домашні кури різних порід. Фото: Pinterest

Крок 2 — побудувати курник

Попри те, яку породу ви оберете, наступним кроком буде будування зручного курника. Ви можете як побудувати його із самого початку, так і облаштувати хлів, який є на вашій ділянці. Запам’ятайте, що в курнику не можна створювати протягів, але потрібне освітлення і теплоізоляція. До того ж, курей варто вигулювати інколи.

Курятник
Маленький курник і кури біля нього. Фото: Pinterest

Крок 3 — обрати правильний раціон харчування

Також необхідно дізнатися про те, якими продуктами варто годувати домашніх курей. Справа в тому, що недостатньо насипати одного зерна, адже курам потрібні вітаміни і мінерали, які є в добавках. До того ж, птахів потрібно годувати й зеленню, а ще в курнику обов’язково повинна стояти свіжа вода.

Кормление курицы
Процес годування домашньої курки. Фото: Freepik

Якщо у вас немає жодного досвіду в птахівництві, вам краще не брати одночасно велику кількість домашніх курей. Експерти рекомендують брати спочатку від п’яти до десяти курей, щоб зрозуміти, які труднощі можуть виникнути на вашому шляху.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна обігріти домашніх курей в зимову пору року. 

Раніше ми розповідали про те, чому домашні кури їдять власні яйця і що з цим робити. 

Також ми повідомляли про те, які породи курей краще несуть яйця.

птиці поради яйця курка інструкція

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