Чому кури перестали нести яйця — вагома причина, як це виправити

Велика кількість курей в курнику. Фото: Jauns.lv

На жаль, дуже часто буває так, що домашні кури в один момент перестають нести яйця, і цьому є причина. Українська фермерка Тетяна Рибаченко розповіла, чому ці птахи не несуться і як можна виправити цю проблему, щоб змусити курей робити це регулярно.

Про те, чому кури не несуть яйця, Тетяна Рибаченко розповіла на своєму каналі в YouTube.

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Коли в господарстві є власні домашні кури, це дуже полегшує життя, адже в магазинах їхня вартість зараз просто шалена. Але інколи буває так, що птахи не несуть яйця, тому доводиться сидіти голодними. Однак є одна причина, яка впливає на несучість курей.

Українська фермерка Тетяна Рибаченко пояснює, чому домашні птахи не несуться і що зробити, щоб виправити цю ситуацію.

Декілька курей в курнику. Фото: скриншот з YouTube

Чому кури перестають нести яйця

За словами фермерки, однією з причин, чому птахи раптово перестали нести яйця, може бути багато аміаку в курнику. Йдеться про звичайний курячий послід, який псує несучість птахів. Річ у тому, що якщо вчасно не прибирати його в курнику, птахам не вистачатиме кисню, що тим самим впливає на несучість.

Як виправити проблему

Щоб змінити ситуацію, влаштуйте провітрювання в курнику, але стежте за тим, щоб в ньому не було протягів. Так кури будуть отримувати кисень і, тим самим, будуть краще нестися. Тетяна радить прибирати в курнику в літню пору року один раз на два дні, а ось в холоди краще класти на послід свіжу підстилку.

Восени і взимку фермерка не рекомендує прибирати послід у курнику, адже при нашаруванні свіжої підстилки він обігріває курник і птахів у ньому.

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