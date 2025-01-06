Почему куры перестали нести яйца — веская причина, как это исправить

Большое количество кур в курятнике. Фото: Jauns.lv

К сожалению, очень часто бывает так, что домашние куры в один момент перестают нести яйца, и этому есть причина. Украинский фермер Татьяна Рыбаченко рассказала, почему эти птицы не несутся и как можно исправить эту проблему, чтобы заставить кур делать это регулярно.

О том, почему куры не несут яйца, Татьяна Рыбаченко рассказала на своем канале в YouTube.

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Когда в хозяйстве есть собственные домашние куры, это очень облегчает жизнь, ведь в магазинах их стоимость сейчас просто безумная. Но иногда бывает так, что птицы не несут яйца, поэтому приходится сидеть голодными. Однако есть одна причина, которая влияет на яйценоскость кур.

Украинский фермер Татьяна Рыбаченко объясняет, почему домашние птицы не несутся и что сделать, чтобы исправить эту ситуацию.

Несколько кур в курятнике. Фото: скриншот с YouTube

Почему куры перестают нести яйца

По словам фермера, одной из причин, почему птицы внезапно перестали нести яйца, может быть много аммиака в курятнике. Речь идет об обычном курином помете, который портит яйценоскость птиц. Дело в том, что если вовремя не убирать его в курятнике, птицам не будет хватать кислорода, что тем самым влияет на яйценоскость.

Как исправить проблему

Чтобы изменить ситуацию, устройте проветривание в курятнике, но следите за тем, чтобы в нем не было сквозняков. Так куры будут получать кислород и, тем самым, будут лучше нестись. Татьяна советует убирать в курятнике в летнее время года один раз в два дня, а вот в холода лучше класть на помет свежую подстилку.

Осенью и зимой фермер не рекомендует убирать помет в курятнике, ведь при наслоении свежей подстилки он обогревает курятник и птиц в нем.

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