Чому кури не несуться в гнізді — головні причини і як це виправити

Домашня курка біля яєць у кошику. Фото: Pinterest

У деяких господарів, які тримають домашніх кур, виникає така проблема, що вони відкладають яйця не в гнізді, як належить, а поза його межами. Дізнайтеся, з яких причин домашні птахи змінюють місця в курнику для відкладання своїх яєць і як це виправити.

Новини.LIVE розповідає про ці причини.

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Наявність різних паразитів у гнізді

Якщо курка знесла яйця поза межами гнізда, це означає, що в ньому можуть "жити" блохи, кліщі або якісь інші паразити. Справа в тому, що птахам стає некомфортно нести яйця, тому вони знаходять інше місце в курнику.

Щоб це виправити, почистіть гніздо, прибравши в ньому стару солому, продезінфікувавши його від паразитів і поклавши туди нову підстилку.

Курка на своїх яйцях в курнику. Фото: Pinterest

Не той вік у птаха

Якщо курка не несе яйця в гнізді, це може бути через її занадто молодий вік. Справа в тому, що, можливо, домашня пташка просто молода і досі не знає, що робити це потрібно саме в ньому. Тому краще облаштувати гніздо ще до того, як курка буде нестися.

Тоді в неї буде час на адаптацію до гнізда і "підглядання" за іншими курками, які вже давно несуться.

Неправильне розташування гнізда

Ще однією причиною несення яєць поза межами гнізда є неправильне його розташування. Зазвичай гнізда розташовують так, щоб в одному гнізді могло сидіти одразу чотири-п’ять домашніх птахів. До того ж, ставлять частіше гнізда в курнику, де немає яскравого світла і є затишок.

Просто правильно поставте гнізда в курнику, щоб процес відкладання яєць в курки відбувався максимально комфортно і без зайвого стресу.

Домашня курка з яйцями в гнізді. Фото: Freepik

Відсутність покладка в гнізді

Можливо, домашня курка не несеться в гнізді через те, що там для неї немає покладка. Якщо ви хочете виправити цю проблему, покладіть в гніздо те, що зовні буде нагадувати звичайне яйце. Тобто, створіть для курки схожу атмосферу.

Можете покласти туди дерев’яне яйце-поробку, тенісну кульку або звичайне яйце.

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