Чому кури не несуться в гнізді — головні причини і як це виправити

Кури відкладають яйця поза межами гнізда — чому і що робити
У деяких господарів, які тримають домашніх кур, виникає така проблема, що вони відкладають яйця не в гнізді, як належить, а поза його межами. Дізнайтеся, з яких причин домашні птахи змінюють місця в курнику для відкладання своїх яєць і як це виправити.
Новини.LIVE розповідає про ці причини.
Чому кури не несуть яйця в своїх гніздах
Наявність різних паразитів у гнізді
Якщо курка знесла яйця поза межами гнізда, це означає, що в ньому можуть "жити" блохи, кліщі або якісь інші паразити. Справа в тому, що птахам стає некомфортно нести яйця, тому вони знаходять інше місце в курнику.
Щоб це виправити, почистіть гніздо, прибравши в ньому стару солому, продезінфікувавши його від паразитів і поклавши туди нову підстилку.
Не той вік у птаха
Якщо курка не несе яйця в гнізді, це може бути через її занадто молодий вік. Справа в тому, що, можливо, домашня пташка просто молода і досі не знає, що робити це потрібно саме в ньому. Тому краще облаштувати гніздо ще до того, як курка буде нестися.
Тоді в неї буде час на адаптацію до гнізда і "підглядання" за іншими курками, які вже давно несуться.
Неправильне розташування гнізда
Ще однією причиною несення яєць поза межами гнізда є неправильне його розташування. Зазвичай гнізда розташовують так, щоб в одному гнізді могло сидіти одразу чотири-п’ять домашніх птахів. До того ж, ставлять частіше гнізда в курнику, де немає яскравого світла і є затишок.
Просто правильно поставте гнізда в курнику, щоб процес відкладання яєць в курки відбувався максимально комфортно і без зайвого стресу.
Відсутність покладка в гнізді
Можливо, домашня курка не несеться в гнізді через те, що там для неї немає покладка. Якщо ви хочете виправити цю проблему, покладіть в гніздо те, що зовні буде нагадувати звичайне яйце. Тобто, створіть для курки схожу атмосферу.
Можете покласти туди дерев’яне яйце-поробку, тенісну кульку або звичайне яйце.
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