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Як капустою можна змусити курей нестися навіть взимку

25 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як змусити курей нестися взимку за допомогою капусти — поради
Декілька курок у курятнику. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Взимку в деяких господарів інколи виникає така проблема, що кури перестають нести яйця. Якщо ви хочете активно збирати яйця своїх домашніх птахів, вам варто повісити в курнику одну річ, яка, на перший погляд, здається доволі дивною.

Новини.LIVE розповідає про цю важливу процедуру для курей.

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Домашні кури взимку можуть не нестися з різних причин, і одна з них — виникнення ожиріння через маленьку кількість рухів у морози. З цією проблемою важливо боротися, причому робити це можна, просто повісивши популярний овоч у курнику.

Курица
Курка на яйцях в курнику. Фото: Pinterest

Що необхідно повісити в курнику в зимову пору року

Фермери з досвідом наголошують, що взимку курям потрібні хоча б якісь фізичні вправи, адже вони днями сидять у закритих приміщеннях. Щоб птахи не засиджувалися на одному місці та могли нестися навіть взимку, в курнику потрібно повісити капустину.

Справа в тому, що від постійного сидіння в закритому курнику в птахів може з’явитися ожиріння, через що вони стають важкими і не так часто несуться. До того ж ця хвороба погано впливає і на здоров’я птахів, тому їм необхідні фізичні вправи. 

Капуста в курятнике
Кури біля капусти в курнику. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно вішати капустину в курнику

Повішати капусту в курнику можна різними способами, наприклад, можна прибити качан на довгий цвях, повісити на мотузці або продірявити шилом ніжку овоча. Однак якщо ви вішаєте капустину на мотузку, вона завдовжки повинна бути щонайменше 50 сантиметрів.

Птахи стрибають і витягують шию, щоб почати клювати цю капустину, і таким чином худнуть. Кури стають більш активними, а це зменшує ризик розвитку ожиріння через малорухливість взимку. Але запам’ятайте, що капусту не можна давати часто, робити це краще один раз на тиждень. 

Нагадаємо, ми писали про те, що необхідно поставити в курнику взимку, щоб птахи активно несли яйця. 

Раніше ми розповідали про те, чому кури їдять власні яйця і як можна виправити цю проблему. 

Також ми повідомляли про те, чим категорично не можна годувати домашніх курей взимку.

продукти їжа птиці поради яйця курка

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