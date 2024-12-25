Как заставить кур нестись зимой с помощью капусты — советы

Несколько куриц в курятнике. Фото: Freepik

Зимой у некоторых хозяев иногда возникает проблема, что куры перестают нести яйца. Если вы хотите активно собирать яйца своих домашних птиц, вам стоит повесить в курятнике одну вещь, которая, на первый взгляд, кажется довольно странной.

Новини.LIVE рассказывает об этой важной процедуре для кур.

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Домашние куры зимой могут не нестись по разным причинам, и одна из них — возникновение ожирения из-за маленького количества движений в морозы. С этой проблемой важно бороться, причем, делать это можно, просто повесив популярный овощ в курятнике.

Курица на яйцах в курятнике. Фото: Pinterest

Что необходимо повесить в курятнике в зимнее время года

Фермеры с опытом отмечают, что зимой курам нужны хоть какие-то физические упражнения, ведь они днями сидят в закрытых помещениях. Чтобы птицы не засиживались на одном месте и могли нестись даже зимой, в курятнике нужно повесить капусту.

Дело в том, что от постоянного сиденья в закрытом курятнике у птиц может появиться ожирение, из-за чего они становятся тяжелыми и не так часто несутся. К тому же, эта болезнь плохо влияет и на здоровье птиц, поэтому им необходимы физические упражнения.

Куры возле капусты в курятнике. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно вешать капусту в курятнике

Повешать капусту в курятнике можно разными способами, например, можно прибить кочан на длинный гвоздь, повесить на веревке или продырявить шилом ножку овоща. Однако, если вы вешаете капусту на веревке, она по длине должна быть, как минимум, 50 сантиметров.

Птицы прыгают и вытягивают шею, чтобы начать клевать эту капусту, и таким образом худеют. Куры становятся более активными, а это уменьшает риск развития ожирения из-за малоподвижности зимой. Но запомните, что капусту нельзя давать часто, делать это лучше раз в неделю.

Напомним, мы писали о том, что необходимо поставить в курятнике зимой, чтобы птицы активно несли яйца.

Раньше мы рассказывали о том, почему куры едят собственные яйца и как исправить эту проблему.

Также мы сообщали о том, чем категорически нельзя кормить домашних кур зимой.