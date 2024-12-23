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Всього одна склянка — і ваші кури почнуть активно нестися взимку

23 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що дати курам взимку, щоб вони несли яйця — корисні поради
Багато домашніх птахів біля відра в курнику. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Птахівники з досвідом знають, що взимку домашнім курям необхідно збалансоване харчування, щоб вони могли регулярно нестися. Є одна річ, яку обов’язково потрібно поставити в курнику, щоб птахи несли яйця навіть в умовах зимових морозів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як змусити курей нести яйця взимку

Щоб кури несли яйця навіть взимку, їм необхідно збалансоване харчування. Птахів важливо правильно годувати, щоб зміцнити їхній імунітет і зігріти їх в морози. До того ж взимку важливо додавати до раціону курей вітаміни і мінерали, які покращують метаболізм і збільшують несучість курей.

Також необхідно створювати оптимальне освітлення, збільшуючи світловий день в курнику до 12-14 годин, годувати зерновими сумішами, білковими добавками і овочами, а також підтримувати від десяти до 15 градусів тепла і регулярно прибирати в курнику.

Курицы
Дві курки біля кошика з яйцями. Фото: Jigidi

Що варто поставити в курнику взимку

В курнику домашнім птахам можна поставити звичайну негазовану мінеральну воду, яка не лише наділить організм курей корисними елементами, а й буде стимулювати функціонування всього організму. Все це дуже важливо для здоров’я домашніх курей.

Поилка в курятнике
Курки біля поїлки в курнику. Фото: Decorexpro

Як правильно давати воду курям взимку

Запам’ятайте, що курам можна давати виключну слабомінералізовану негазовану воду, в якій є корисні мікроелементи і немає надмірної кількості солей. Причому давати курям можна лише одну склянку на день не більше, ніж п’ять днів поспіль з перервою у сім-десять днів.

Але взимку важливо підігріти воду, щоб не нашкодити організму пернатих. А якщо ви хочете підтримати баланс в організмі птахів, додавайте до такої води звичайну чисту.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба зробити в курнику вранці взимку, щоб змусити птахів нестися. 

Раніше ми розповідали про те, чому кури їдять власні яйця і як виправити цю проблему. 

Також ми повідомляли про те, чим варто годувати курей взимку, щоб вони несли яйця.

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