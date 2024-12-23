Що дати курам взимку, щоб вони несли яйця — корисні поради

Всього одна склянка — і ваші кури почнуть активно нестися взимку
Птахівники з досвідом знають, що взимку домашнім курям необхідно збалансоване харчування, щоб вони могли регулярно нестися. Є одна річ, яку обов’язково потрібно поставити в курнику, щоб птахи несли яйця навіть в умовах зимових морозів.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як змусити курей нести яйця взимку
Щоб кури несли яйця навіть взимку, їм необхідно збалансоване харчування. Птахів важливо правильно годувати, щоб зміцнити їхній імунітет і зігріти їх в морози. До того ж взимку важливо додавати до раціону курей вітаміни і мінерали, які покращують метаболізм і збільшують несучість курей.
Також необхідно створювати оптимальне освітлення, збільшуючи світловий день в курнику до 12-14 годин, годувати зерновими сумішами, білковими добавками і овочами, а також підтримувати від десяти до 15 градусів тепла і регулярно прибирати в курнику.
Що варто поставити в курнику взимку
В курнику домашнім птахам можна поставити звичайну негазовану мінеральну воду, яка не лише наділить організм курей корисними елементами, а й буде стимулювати функціонування всього організму. Все це дуже важливо для здоров’я домашніх курей.
Як правильно давати воду курям взимку
Запам’ятайте, що курам можна давати виключну слабомінералізовану негазовану воду, в якій є корисні мікроелементи і немає надмірної кількості солей. Причому давати курям можна лише одну склянку на день не більше, ніж п’ять днів поспіль з перервою у сім-десять днів.
Але взимку важливо підігріти воду, щоб не нашкодити організму пернатих. А якщо ви хочете підтримати баланс в організмі птахів, додавайте до такої води звичайну чисту.
Нагадаємо, ми писали про те, що треба зробити в курнику вранці взимку, щоб змусити птахів нестися.
Раніше ми розповідали про те, чому кури їдять власні яйця і як виправити цю проблему.
Також ми повідомляли про те, чим варто годувати курей взимку, щоб вони несли яйця.
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