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Обов'язково зробіть це вранці взимку — як змусити курей нестися

11 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити вранці взимку, щоб кури несли яйця — корисні поради
Багато курей всередині курника. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, в Україні продовжують дорожчати яйця, тому зараз дуже вигідно тримати домашніх курей, однак деякі помилково думають, що взимку ці птахи не несуться, але це не так. Фермерка Тетяна Рибаченко розповіла, що треба робити вранці взимку, щоб змусити курей нестися навіть в морози.

Про це Тетяна Рибаченко розповідає на своєму каналі в YouTube.

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Чому кури не несуться взимку

Взимку кури в деяких господарів перестають нестися, і однією з причин виникнення цієї проблеми є короткий світловий день. За словами фермерки Тетяни Рибаченко, з цією проблемою стикаються птахи, які постійно живуть в курнику і не гуляють надворі. Кури, які інколи гуляють, не стикаються з такою проблемою.

Куры
Три курки надворі взимку. Фото: Pinterest

Як змусити курей нестися взимку

Якщо ваші кури живуть в закритому приміщенні, стежте за тим, щоб у них завжди було світло. Для цього встановіть лампу і таймер, який буде досвічувати день. Вранці взимку фермерка рекомендує створювати додаткове освітлення. 

Якщо світловий день стартує о сьомій ранку, прокиньтеся за дві години до цього і поставте в курнику лампу, увімкнувши її. 

Куры в курятнике
Декілька курей в курнику. Фото: Decorexpro

В чому переваги освітлення в курнику

Господарі з досвідом знають, що домашні кури краще несуться в тому випадку, якщо в їхньому курнику є освітлення. Тетяна Рибаченко стверджує, що достатньо буде однієї маленької лампочки або ліхтарика, в якому є сонячна батарея. 

До речі, якщо світло вмикати в приміщенні, де у вас живуть птахи, вночі, то кури нестимуть набагато більше яєць. До того ж коли в курнику світло, то там легше прибирати і збирати яйця. 

Нагадаємо, ми писали про те, що обов’язково треба поставити в курнику, щоб змусити курей нестися взимку. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто годувати курей взимку, щоб вони несли яйця. 

Також ми повідомляли про те, як можна зігріти курей в зимову пору року.

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