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Поставте це в курнику, щоб змусити курей нестися навіть взимку

8 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що поставити в курнику, щоб кури неслися взимку — корисні поради
Багато курей в курятнику. Фото: Farmer.pl
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо кури перестали нести яйця в зимову пору року, це означає, що їм бракує однієї дуже важливої речі в курнику. Українська фермерка Тетяна Рибаченко розповіла, що неохідно поставити в "місці проживання" домашніх птахів взимку, щоб вони знову неслися. 

Своїми порадами Тетяна Рибаченко поділилася на власному каналі в YouTube.

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Інколи буває так, що взимку ви не можете зібрати домашні яйця через те, що їх просто немає. Річ у тому, що час від часу кури можуть не нестись з певних причин, і однією з них є відсутність важливої речі в курнику. Дізнайтеся, як можна виправити цю проблему, щоб ваші птахи знову давали багато яєць навіть взимку.

Що необхідно поставити в курнику взимку

Тетяна Рибаченко наголошує, що для того, щоб змусити своїх курей знову давати яйця взимку, в курнику необхідно завжди мати свіжу воду. Річ у тому, що яйце складається з води, а якщо кури не вживатимуть достатньо рідини, вони припинять нестися.

До того ж, важливо тримати цю воду завжди свіжою, адже кури люблять охайність і не вживатимуть стару рідину з брудного посуду. 

Курица
Курка з яйцями в курнику. Фото: Pinterest

Що робити, якщо немає можливості міняти воду щодня

Якщо ви не можете щодня змінювати воду на свіжу вручну, але хочете мати домашні яйця навіть взимку, фахівчиня радить придбати і встановити в курнику ніпельну поїлку. Просто натискайте на ніпель, і поїлка даватиме вам свіжу воду тоді, коли це необхідно.

Така ніпельна поїлка ідеально підходить для птахів, особливо для молодняку, який вміє швидко привчатися до нових рішень. Просто поставте цю поїлку в курнику, і у вас не буде жодних проблем зі свіжою водою.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба поставити в курнику, щоб зігріти курей взимку. 

Раніше ми розповідали про те, чим необхідно годувати курей, щоб вони завжди неслися. 

Також ми повідомляли про те, на чому треба смажити яйця, щоб не нашкодити здоров’ю.

птиці зима поради яйця курка

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