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Поставьте это в курятнике, чтобы заставить кур нестись даже зимой

8 декабря 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что поставить в курятнике, чтобы куры неслись зимой — полезные советы
Много кур в курятнике. Фото: Farmer.pl
Кристина Кучугурная - Редактор

Если куры перестали нести яйца в зимнее время года, это означает, что им не хватает одной очень важной вещи в курятнике. Украинский фермер Татьяна Рыбаченко рассказала, что необходимо поставить в "месте обитания" домашних птиц зимой, чтобы они снова неслись.

Своими советами Татьяна Рыбаченко поделилась на собственном канале в YouTube.

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Иногда бывает так, что зимой вы не можете собрать домашние яйца из-за того, что их просто нет. Дело в том, что иногда куры могут не нестись по определенным причинам, и одной из них является отсутствие важной вещи в курятнике. Узнайте, как можно исправить эту проблему, чтобы ваши птицы снова давали много яиц даже зимой.

Что необходимо поставить в курятнике зимой

Татьяна Рыбаченко отмечает, что для того, чтобы заставить своих кур снова давать яйца зимой, в курятнике необходимо всегда иметь свежую воду. Дело в том, что яйцо состоит из воды, а если куры не будут употреблять достаточно жидкости, они перестанут нестись.

К тому же, важно держать эту воду всегда свежей, ведь куры любят чистоплотность и не будут употреблять старую жидкость из грязной посуды.

Курица
Курица с яйцами в курятнике. Фото: Pinterest

Что делать, если нет возможности менять воду каждый день

Если вы не можете каждый день менять воду на свежую вручную, но хотите иметь домашние яйца даже зимой, специалист советует приобрести и установить в курятнике ниппель. Просто нажимайте на ниппель, и поилка будет давать вам свежую воду тогда, когда это необходимо.

Такая нипельная поилка идеально подходит для птиц, особенно для молодняка, умеющего быстро приучаться к новым решениям. Просто поставьте эту поилку в курятнике, и у вас не будет никаких проблем со свежей водой.

Напомним, мы писали о том, что нужно поставить в курятнике, чтобы согреть кур зимой.

Раньше мы рассказывали о том, чем необходимо кормить кур, чтобы они всегда неслись.

Также мы сообщали о том, на чем нужно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью.

птицы зима советы яйца курица

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