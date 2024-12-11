Что делать утром зимой, чтобы куры несли яйца — полезные советы

Много кур внутри курятника. Фото: Pinterest

К сожалению, в Украине продолжают дорожать яйца, поэтому сейчас очень выгодно держать домашних кур, однако, некоторые ошибочно думают, что зимой эти птицы не несутся, но это не так. Фермер Татьяна Рыбаченко рассказала, что нужно делать утром зимой, чтобы заставить кур нестись даже в морозы.

Об этом Татьяна Рыбаченко рассказывает на своем канале в YouTube.

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Почему куры не несутся зимой

Зимой куры у некоторых хозяев перестают нестись, и одной из причин возникновения этой проблемы является короткий световой день. По словам фермера Татьяны Рыбаченко, с этой проблемой сталкиваются птицы, которые постоянно живут в курятнике и не гуляют по улице. Иногда гуляющие куры не сталкиваются с такой проблемой.

Три курицы на улице зимой. Фото: Pinterest

Как заставить кур нестись зимой

Если ваши куры живут в закрытом помещении, следите за тем, чтобы у них всегда было светло. Для этого установите лампу и таймер, который будет досвечивать день. Утром зимой фермер рекомендует создавать дополнительное освещение.

Если световой день стартует в семь утра, проснитесь за два часа до этого и поставьте в курятнике лампу, включив ее.

Несколько кур в курятнике. Фото: Decorexpro

В чем преимущества освещения в курятнике

Хозяева с опытом знают, что домашние куры лучше несутся в том случае, если в их курятнике есть освещение. Татьяна Рыбаченко утверждает, что достаточно будет одной маленькой лампочки или фонарика, в котором есть солнечная батарея.

Кстати, если свет включать в помещении, где у вас живут птицы, ночью, то куры будут нести гораздо больше яиц. К тому же, когда в курятнике светло, то там легче убирать и собирать яйца.

Напомним, мы писали о том, что обязательно нужно поставить в курятнике, чтобы заставить кур нестись зимой.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует кормить кур зимой, чтобы они несли яйца.

Также мы сообщали о том, как можно согреть кур в зимнее время года.