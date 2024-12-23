Что дать курам зимой, чтобы они несли яйца — полезные советы

Много домашних птиц возле ведра в курятнике. Фото: Pexels

Птицеводы с опытом знают, что зимой домашним курам необходимо сбалансированное питание, чтобы они могли регулярно нестись. Есть одна вещь, которую обязательно нужно поставить в курятнике, чтобы птицы несли яйца даже в условиях зимних морозов.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как заставить кур нести яйца зимой

Чтобы куры несли яйца даже зимой, им необходимо сбалансированное питание. Птиц важно правильно кормить, чтобы укрепить их иммунитет и согреть их в морозы. К тому же, зимой важно добавлять в рацион кур витамины и минералы, которые улучшают метаболизм и увеличивают яйценоскость кур.

Также необходимо создавать оптимальное освещение, увеличивая световой день в курятнике до 12-14 часов, кормить зерновыми смесями, белковыми добавками и овощами, а также поддерживать от десяти до 15 градусов тепла и регулярно убирать в курятнике.

Две курицы возле корзины с яйцами. Фото: Jigidi

Что стоит поставить в курятнике зимой

В курятнике домашним птицам можно поставить обычную негазированную минеральную воду, которая не только наделит организм курами полезными элементами, но и будет стимулировать функционирование всего организма. Все это очень важно для здоровья домашних кур.

Курицы возле поилки в курятнике. Фото: Decorexpro

Как правильно давать воду курам зимой

Запомните, что курам можно давать исключительную слабоминерализованную негазированную воду, в которой есть полезные микроэлементы и нет чрезмерного количества солей. Причем давать курам можно только один стакан в день не более пяти дней подряд с перерывом в семь-десять дней.

Но зимой важно подогреть воду, чтобы не навредить организму пернатых. А если вы хотите поддержать баланс в организме птиц, добавляйте в такую воду обычную чистую.

Напомним, мы писали о том, что нужно сделать в курятнике утром зимой, чтобы заставить птиц нестись.

Раньше мы рассказывали о том, почему куры едят собственные яйца и как исправить эту проблему.

Также мы сообщали о том, чем следует кормить кур зимой, чтобы они несли яйца.