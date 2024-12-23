Что дать курам зимой, чтобы они несли яйца — полезные советы

Всего один стакан — и ваши куры начнут активно нестись зимой
Птицеводы с опытом знают, что зимой домашним курам необходимо сбалансированное питание, чтобы они могли регулярно нестись. Есть одна вещь, которую обязательно нужно поставить в курятнике, чтобы птицы несли яйца даже в условиях зимних морозов.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как заставить кур нести яйца зимой
Чтобы куры несли яйца даже зимой, им необходимо сбалансированное питание. Птиц важно правильно кормить, чтобы укрепить их иммунитет и согреть их в морозы. К тому же, зимой важно добавлять в рацион кур витамины и минералы, которые улучшают метаболизм и увеличивают яйценоскость кур.
Также необходимо создавать оптимальное освещение, увеличивая световой день в курятнике до 12-14 часов, кормить зерновыми смесями, белковыми добавками и овощами, а также поддерживать от десяти до 15 градусов тепла и регулярно убирать в курятнике.
Что стоит поставить в курятнике зимой
В курятнике домашним птицам можно поставить обычную негазированную минеральную воду, которая не только наделит организм курами полезными элементами, но и будет стимулировать функционирование всего организма. Все это очень важно для здоровья домашних кур.
Как правильно давать воду курам зимой
Запомните, что курам можно давать исключительную слабоминерализованную негазированную воду, в которой есть полезные микроэлементы и нет чрезмерного количества солей. Причем давать курам можно только один стакан в день не более пяти дней подряд с перерывом в семь-десять дней.
Но зимой важно подогреть воду, чтобы не навредить организму пернатых. А если вы хотите поддержать баланс в организме птиц, добавляйте в такую воду обычную чистую.
Напомним, мы писали о том, что нужно сделать в курятнике утром зимой, чтобы заставить птиц нестись.
Раньше мы рассказывали о том, почему куры едят собственные яйца и как исправить эту проблему.
Также мы сообщали о том, чем следует кормить кур зимой, чтобы они несли яйца.
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