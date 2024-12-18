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Вони знову почнуть нестися — чим годувати курей взимку

18 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим годувати курей взимку, щоб вони неслися — корисні поради
Людина, яка годує курей з рук. Фото: Waters
Христина Кучугурна - Редактор

Взимку інколи трапляється так, що домашні кури перестають нести яйця, тому треба це терміново виправляти. Якщо ви зіштовхнулися з цією проблемою, дізнайтеся, що потрібно додати до раціону харчування птахів у зимову пору року, щоб вони продовжили нестися.

Про це повідомляють на каналі "Петро Данилович" в YouTube.

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У зимову пору року в деяких господарів виникає така проблема, як відсутність курячих яєць. Кури можуть не нестися з декількох причин, і одна з них — відсутність правильного раціону харчування. Саме тому птахів необхідно годувати одним дієвим кормом, який допоможе їм нести яйця. 

Куры
Процес годування курей зерном. Фото: Pinterest

Чим варто годувати курей взимку 

Якщо ви хочете, щоб кури несли яйця навіть взимку, ви можете самі приготувати чудовий комбікорм для них. Він допоможе вам регулярно збирати домашні яйця навіть в умовах зимових холодів на вулиці. Однак у цьому питанні головне — правильно годувати птахів. 

Як приготувати комбікорм для курей

Для приготування хорошого підживлення фермер рекомендує взяти одну частину глини на таку ж кількість макухи, потім дві частини ячменю і стільки ж вівса, пшениці та кукурудзи. До цього додайте три частини лушпиння пшениці та десять частин сіна. Наприкінці все це добре перемішайте.

Потім візьміть 500 мілілітрів води і декілька дрібок солі, після чого все це ретельно змішайте. Після цього приготовану суміш пропустіть через гранулятор. 

Цей простий рецепт допоможе вам приготувати поживний комбікорм, який із задоволенням їстимуть ваші птахи взимку. Вже за тиждень ви побачите, що кури, які харчуються приготовленим вами комбікормом, починають активно нести яйця.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба зробити вранці взимку, щоб кури несли яйця. 

Раніше ми розповідали про те, чому кури клюють власні яйця і як можна виправити цю проблему. 

Також ми повідомляли про те, як можна обігріти домашніх курей у зимову пору року.

харчування птиці зима поради яйця курка

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