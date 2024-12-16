Що зробити в курнику, коли надворі -10 градусів — корисні поради під час морозів

Дві курки, які виходять з курника взимку. Фото: Pinterest

Щоб кури неслися взимку, важливо не тільки підбирати спеціальний раціон харчування, а й утеплювати курник. Ми розповідаємо, що обов’язково потрібно зробити в "місці проживання" курей, коли температура повітря надворі досягає десяти градусів морозу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для господарів.

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Чому кури взимку не несуться

Взимку, коли надворі сильні морози, кури не несуть яйця, а ще в них слабшає імунна система, що, в свою чергу, підвищує ризики розвитку хвороб. Щоб цього всього не було, потрібно створити тепло всередині курника, щоб не витрачати багато сил на його обігрів.

Курка з яйцями в курнику. Фото: Pixabay

Як утеплити курник взимку

Експерти рекомендують утеплити курник взимку очеретом, який є найпростішим і найбільш натуральним матеріалом. Щоб утеплити ним курник взимку, зробіть обрешітку на відстані в 25 сантиметра від стіни і заповніть простір між стіною і обрешіткою очеретом.

Додатково можете обробити зсередини курник тонким шифером або нанести штукатурку із зовнішнього боку.

Курки в утепленому курнику. Фото: Pinterest

Які переваги утеплення курника очеретом

Використання очерету для утеплення курника взимку — це дуже ефективний спосіб, який не потребує великих витрат. А ще цей матеріал не гниє з часом, і в ньому не заводяться миші. До того ж, теплоізоляція очеретом не гірша за теплоізоляцію пенопластом.

Останній матеріал не підходить через те, що домашні птахи починають дзьобати його, тому доводиться навіть додавати дерев’яні дошки поверх пенопласту. А якщо "оселя" домашніх курей виготовлена не з дерева, стіни потрібно обшити фольгованим пенофолом.

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