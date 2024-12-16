Что сделать в курятнике, когда на улице -10 градусов — полезные советы во время морозов

Что нужно сделать в курятнике зимой, когда на улице десять мороза
Чтобы куры неслись зимой, важно не только подбирать специальный рацион питания, но и утеплять курятник. Мы рассказываем, что обязательно нужно сделать в "месте обитания" кур, когда температура воздуха на улице достигает десяти градусов мороза.
Новини.LIVE делится полезными советами для хозяев.
Почему куры зимой не несутся
Зимой, когда на улице сильные морозы, куры не несут яйца, а еще у них ослабевает иммунная система, что, в свою очередь, повышает риски развития болезней. Чтобы этого всего не было, нужно создать тепло внутри курятника, чтобы не тратить много сил на его обогрев.
Как утеплить курятник зимой
Эксперты рекомендуют утеплить курятник зимой камышом, который является самым простым и натуральным материалом. Чтобы утеплить им курятник зимой, сделайте обрешетку на расстоянии в 25 сантиметров от стены и заполните пространство между стеной и тростником камышом.
Дополнительно можете обработать изнутри курятник тонким шифером или нанести штукатурку с наружной стороны.
Какие преимущества утепления курятника тростником
Использование камыша для утепления курятника зимой — это очень эффективный способ, не требующий больших затрат. А еще этот материал не гниет со временем и в нем не заводятся мыши. К тому же теплоизоляция камышом не хуже теплоизоляции пенопластом.
Последний материал не подходит из-за того, что домашние птицы начинают клевать его, поэтому приходится даже добавлять деревянные доски поверх пенопласта. А если "дом" домашних кур изготовлен не из дерева, стены нужно обшить фольгированным пенофолом.
Напомним, мы писали о том, почему куры клюют собственные яйца и как поправить эту проблему.
Раньше мы рассказывали о том, что поставить в курятнике утром зимой, чтобы они несли яйца.
Также мы сообщали о том, как можно обогреть домашних кур в зимнее время года.
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