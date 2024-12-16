Что сделать в курятнике, когда на улице -10 градусов — полезные советы во время морозов

Две курицы, которые выходят из курятника зимой. Фото: Pinterest

Чтобы куры неслись зимой, важно не только подбирать специальный рацион питания, но и утеплять курятник. Мы рассказываем, что обязательно нужно сделать в "месте обитания" кур, когда температура воздуха на улице достигает десяти градусов мороза.

Новини.LIVE делится полезными советами для хозяев.

Читайте также:

Почему куры зимой не несутся

Зимой, когда на улице сильные морозы, куры не несут яйца, а еще у них ослабевает иммунная система, что, в свою очередь, повышает риски развития болезней. Чтобы этого всего не было, нужно создать тепло внутри курятника, чтобы не тратить много сил на его обогрев.

Курица с яйцами в курятнике. Фото: Pixabay

Как утеплить курятник зимой

Эксперты рекомендуют утеплить курятник зимой камышом, который является самым простым и натуральным материалом. Чтобы утеплить им курятник зимой, сделайте обрешетку на расстоянии в 25 сантиметров от стены и заполните пространство между стеной и тростником камышом.

Дополнительно можете обработать изнутри курятник тонким шифером или нанести штукатурку с наружной стороны.

Курицы в утепленном курятнике. Фото: Pinterest

Какие преимущества утепления курятника тростником

Использование камыша для утепления курятника зимой — это очень эффективный способ, не требующий больших затрат. А еще этот материал не гниет со временем и в нем не заводятся мыши. К тому же теплоизоляция камышом не хуже теплоизоляции пенопластом.

Последний материал не подходит из-за того, что домашние птицы начинают клевать его, поэтому приходится даже добавлять деревянные доски поверх пенопласта. А если "дом" домашних кур изготовлен не из дерева, стены нужно обшить фольгированным пенофолом.

Напомним, мы писали о том, почему куры клюют собственные яйца и как поправить эту проблему.

Раньше мы рассказывали о том, что поставить в курятнике утром зимой, чтобы они несли яйца.

Также мы сообщали о том, как можно обогреть домашних кур в зимнее время года.