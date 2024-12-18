Чем кормить кур зимой, чтобы они неслись — полезные советы

Человек, кормящий кур из рук. Фото: Waters

Зимой иногда случается так, что домашние куры перестают нести яйца, поэтому это нужно срочно исправлять. Если вы столкнулись с этой проблемой, узнайте, что нужно добавить в рацион питания птиц в зимнее время года, чтобы они продолжили нестись.

Об этом сообщают на канале "Петро Данилович" в YouTube.

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В зимнее время года у некоторых хозяев возникает такая проблема, как отсутствие куриных яиц. Куры могут не нестись по нескольким причинам, и одна из них — отсутствие правильного рациона питания. Именно поэтому птиц необходимо кормить одним действенным кормом, который поможет им нести яйца.

Процесс кормления кур зерном. Фото: Pinterest

Чем стоит кормить кур зимой

Если вы хотите, чтобы куры несли яйца даже зимой, вы можете сами приготовить отличный комбикорм для них. Он поможет вам регулярно собирать домашние яйца, даже в условиях зимних холодов на улице. Однако, в этом вопросе главное — правильно кормить птиц.

Как приготовить комбикорм для кур

Для приготовления хорошей подкормки фермер рекомендует взять одну часть глины на такое же количество жмыхов, затем две части ячменя и столько же овса, пшеницы и кукурузы. К этому добавьте три части шелухи пшеницы и десять частей сена. В конце все это хорошо перемешайте.

Затем возьмите 500 миллилитров воды и несколько щепоток соли, после чего все это тщательно смешайте. После этого приготовленную смесь пропустите через гранулятор.

Этот простой рецепт поможет вам приготовить питательный комбикорм, который с удовольствием будут есть ваши птицы зимой. Уже через неделю вы увидите, что куры, питающиеся приготовленным вами комбикормом, начинают активно нести яйца.

Напомним, мы писали о том, что нужно сделать утром зимой, чтобы куры несли яйца.

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