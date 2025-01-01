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Куры откладывают яйца вне гнезда — почему и что делать

1 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему куры не несутся в гнезде — главные причины и как это исправить
Домашняя курица возле яиц в корзине. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

У некоторых хозяев, держащих домашних кур, возникает такая проблема, что они откладывают яйца не в гнезде, как положено, а за его пределами. Узнайте, по каким причинам домашние птицы меняют места в курятнике для откладывания своих яиц и как это исправить.

Новини.LIVE рассказывает об этих причинах.

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Наличие разных паразитов в гнезде

Если курица снесла яйца вне гнезда, это означает, что в нем могут "жить" блохи, клещи или какие-то другие паразиты. Дело в том, что птицам становится некомфортно нести яйца, поэтому они находят другое место в курятнике.

Чтобы это исправить, почистите гнездо, убрав в нем старую солому, продезинфицировав его от паразитов и положив туда новую подстилку.

Курица
Курица на своих яйцах в курятнике. Фото: Pinterest

Не тот возраст у птицы

Если курица не несет яйца в гнезде, это может быть из-за ее слишком молодого возраста. Дело в том, что, может быть, домашняя птичка просто молодая и до сих пор не знает, что делать это необходимо именно в нем. Поэтому лучше обустроить гнездо еще до того, как курица будет нестись.

Тогда у нее будет время на адаптацию к гнезду и "подглядывание" за другими курами, которые уже давно несутся.

Неправильное расположение гнезда

Еще одной причиной несения яиц вне гнезда является неправильное его расположение. Обычно гнезда располагают так, чтобы в одном гнезде могло сидеть сразу четыре-пять домашних птиц. К тому же, ставят чаще гнезда в курятнике, где нет яркого света и есть уют.

Просто правильно поставьте гнезда в курятнике, чтобы процесс откладывания яиц у курицы происходил максимально комфортно и без лишнего стресса.

Курица в гнезде
Домашняя курица с яйцами в гнезде. Фото: Freepik

Отсутствие покладки в гнезде

Возможно, домашняя курица не несется в гнезде из-за того, что там для нее нет покладки. Если вы хотите исправить эту проблему, положите в гнездо то, что снаружи будет припоминать обычное яйцо. То есть, создайте для курицы похожую атмосферу.

Можете положить туда деревянное яйцо-поробку, теннисный шарик или обычное яйцо.

Напомним, мы писали о том, что необходимо поставить в курятнике, чтобы заставить кур нестись зимой.

Раньше мы рассказывали о том, почему куры клюют свои яйца и как это исправить.

Также мы сообщали о том, как заставить кур нести яйца зимой с помощью капусты.

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