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Что стоит знать перед разведением домашних кур — важные советы

7 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как разводить домашних кур — что надо сделать, полезные советы
Куры светлого цвета в курятнике. Фото: Aviculture
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы планируете завести на своем участке собственных домашних курей, которые будут давать вам много яиц, вам стоит знать об определенных ключевых моментах. Опытные птицеводы объяснили, что необходимо сделать прежде, чем заводить кур-несушек на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Что надо сделать перед разведением кур

Шаг 1 — определиться с породой

Прежде, чем заводить домашних кур, вам нужно разобраться, какую породу лучше выбрать. Важно понять, что одни породы разводятся для того, чтобы потом отдавать их на мясо, а другие — чтобы иметь домашние яйца. К тому же, есть еще декоративные куры.

Куры
Домашние куры разных пород. Фото: Pinterest

Шаг 2 — построить курятник

Независимо от того, какую породу вы выберете, следующим шагом будет строительство удобного курятника. Вы можете как построить его с самого начала, так и обустроить хлев, который есть на вашем участке. Запомните, что в курятнике нельзя создавать сквозняков, но нужно освещение и теплоизоляция. К тому же, кур стоит выгуливать иногда.

Курятник
Маленький курятник и куры возле него. Фото: Pinterest

Шаг 3 — выбрать правильный рацион питания

Также необходимо узнать о том, какими продуктами стоит кормить домашних кур. Дело в том, что недостаточно насыпать одного зерна, ведь курам нужны витамины и минералы, которые есть в добавках. К тому же, птиц нужно кормить и зеленью, а еще в курятнике обязательно должна стоять свежая вода.

Кормление курицы
Процесс кормления домашней курицы. Фото: Freepik

Если у вас нет никакого опыта в птицеводстве, вам лучше не брать одновременно большое количество домашних кур. Эксперты рекомендуют брать сначала от пяти до десяти кур, чтобы понять, какие трудности могут возникнуть на вашем пути.

Напомним, мы писали о том, как можно обогреть домашних кур в зимнее время года.

Ранее мы рассказывали о том, почему домашние куры едят собственные яйца и что с этим делать.

Также мы сообщали о том, какие породы кур лучше несут яйца.

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