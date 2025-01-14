Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Які умови треба створити для курей, щоб вони активно несли яйця arrow

Які умови треба створити для курей, щоб вони активно несли яйця

14 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
В яких умовах треба тримати курей, щоб вони регулярно неслися — поради
Декілька домашніх курей у курнику. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо у вас є домашні кури або ви збираєтеся їх розводити, вам варто знати, чого вони потребують. Досвідчені дачники пояснили, які умови потрібно створити для цих птахів, щоб вони регулярно і без проблем несли велику кількість яєць.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Якщо ви хочете щодня збирати багато яєць зі своїх домашніх курей, вам потрібно створити для них оптимальні умови. Дізнайтеся, що необхідно цим птахам, зокрема, чим їх потрібно годувати, які умови треба створити в курнику і чи потрібно вигулювати курей надворі.

Які умови потрібні домашнім курям

Раціон

По-перше, навесні та влітку в раціоні цих домашніх птахів повинні бути певні продукти. Зокрема, їх варто годувати травами, залишками фруктів, коренеплодами та овочами. Це допоможе їм отримати всі необхідні поживні елементи. А ще в курнику завжди повинна стояти чиста вода і навіть кисле молоко, яке рятує курей від спеки.

Рацион кур
Кури, які їдять з миски. Фото: Pinterest

Рівень освітленості

Покращити несучість допомагає сонячне світло, але його не може бути в надмірній кількості. Річ у тім, що в умовах високої температури, яка перевищує 28 градусів, кури можуть нести менше яєць. Тому краще встановити навіс у місці, де гуляють ваші кури. У курнику облаштуйте лампочку на 25 Вт, щоб кури спокійно неслися в гніздах.

Свет в курятнике
Лампочка в курнику з курами. Фото: Pinterest

Прогулянки надворі

Ніколи не тримайте своїх домашніх курей виключно в курнику, адже їм потрібен вільний простір. Нехай ваші птахи вільно переміщуються по двору. До речі, так вони будуть скльовувати камінці, а також знаходити черв’ячків і мошок.

Курицы
Дві курки надворі взимку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому кури їдять власні яйця та як цьому запобігти. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно знати перед розведенням курей в господарстві. 

Також ми повідомляли про те, чим категорично не можна годувати домашніх курей.

птиці поради яйця раціон харчування курка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво