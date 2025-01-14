В яких умовах треба тримати курей, щоб вони регулярно неслися — поради

Декілька домашніх курей у курнику. Фото: Freepik

Якщо у вас є домашні кури або ви збираєтеся їх розводити, вам варто знати, чого вони потребують. Досвідчені дачники пояснили, які умови потрібно створити для цих птахів, щоб вони регулярно і без проблем несли велику кількість яєць.

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Якщо ви хочете щодня збирати багато яєць зі своїх домашніх курей, вам потрібно створити для них оптимальні умови. Дізнайтеся, що необхідно цим птахам, зокрема, чим їх потрібно годувати, які умови треба створити в курнику і чи потрібно вигулювати курей надворі.

Які умови потрібні домашнім курям

Раціон

По-перше, навесні та влітку в раціоні цих домашніх птахів повинні бути певні продукти. Зокрема, їх варто годувати травами, залишками фруктів, коренеплодами та овочами. Це допоможе їм отримати всі необхідні поживні елементи. А ще в курнику завжди повинна стояти чиста вода і навіть кисле молоко, яке рятує курей від спеки.

Кури, які їдять з миски. Фото: Pinterest

Рівень освітленості

Покращити несучість допомагає сонячне світло, але його не може бути в надмірній кількості. Річ у тім, що в умовах високої температури, яка перевищує 28 градусів, кури можуть нести менше яєць. Тому краще встановити навіс у місці, де гуляють ваші кури. У курнику облаштуйте лампочку на 25 Вт, щоб кури спокійно неслися в гніздах.

Лампочка в курнику з курами. Фото: Pinterest

Прогулянки надворі

Ніколи не тримайте своїх домашніх курей виключно в курнику, адже їм потрібен вільний простір. Нехай ваші птахи вільно переміщуються по двору. До речі, так вони будуть скльовувати камінці, а також знаходити черв’ячків і мошок.

Дві курки надворі взимку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому кури їдять власні яйця та як цьому запобігти.

Раніше ми розповідали про те, що потрібно знати перед розведенням курей в господарстві.

Також ми повідомляли про те, чим категорично не можна годувати домашніх курей.