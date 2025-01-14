В каких условиях надо держать кур, чтобы они регулярно неслись — советы

Несколько домашних кур в курятнике. Фото: Freepik

Если у вас есть домашние куры или вы собираетесь их разводить, вам стоит знать, в чем они нуждаются. Опытные дачники объяснили, какие условия нужно создать для этих птиц, чтобы они регулярно и без проблем несли большое количество яиц.

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Если вы хотите ежедневно собирать много яиц со своих домашних кур, вам нужно создать для них оптимальные условия. Узнайте, что необходимо этим птицам, в частности, чем их нужно кормить, какие условия надо создать в курятнике и нужно ли выгуливать кур на улице.

Какие условия нужны домашним курам

Рацион питания

Во-первых, весной и летом в рационе питания этих домашних птиц должны быть определенные продукты. В частности, их стоит кормить травами, остатками фруктов, корнеплодами и овощами. Это поможет им получить все необходимые питательные элементы. А еще в курятнике всегда должна стоять чистая вода и даже кислое молоко, которое спасает кур от жары.

Куры, которые едят из миски. Фото: Pinterest

Уровень освещенности

Улучшить яйценоскость помогает солнечный свет, но его не может быть в чрезмерном количестве. Дело в том, что в условиях высокой температуры, которая превышает 28 градусов, куры могут нести меньше яиц. Поэтому лучше установить навес в месте, где гуляют ваши куры. В курятнике обустройте лампочку на 25 Вт, чтобы куры спокойно неслись в гнездах.

Лампочка в курятнике с курами. Фото: Pinterest

Прогулки на улице

Никогда не держите своих домашних кур исключительно в курятнике, ведь им нужно свободное пространство. Пусть ваши птицы свободно перемещаются по двору. Кстати, так они будут склевывать камешки, а также находить червячков и мошек.

Две курицы на улице зимой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему куры едят собственные яйца и как это предотвратить.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать перед разведением кур в хозяйстве.

Также мы сообщали о том, чем категорически нельзя кормить домашних кур.