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Как правильно кормить кур — где держать корм, советы

15 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Где держать корм для кур — как кормить птиц, чтобы они неслись
Куры, которые едят в курятнике. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если ваши куры начали реже нестись, возможно, они просто едят не в то время или просто переедают. Мы рассказываем, в каком месте в курятнике нужно держать корм для домашних птиц, чтобы они регулярно несли много яиц.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Если вы являетесь владельцем домашних кур, вы знаете, что то, как и что они едят, напрямую влияет на их продуктивность. Но мало кто даже задумывается над тем, что в этом случае важен не только состав корма, но и регулярность кормления кур.

Куры
Множество кур у курятника. Фото: Pixabay

Мы рассказываем, в каком виде лучше держать корм для птиц — в свободном доступе или выдавать его по режиму.

Где стоит держать корм для домашних кур

Когда куры едят корм, когда захотят, они быстро набирают лишние килограммы, а это влияет на их яйценоскость. Кроме того, если корм долго лежит, он уже не такой качественный, каким был изначально. В таком случае куры начинают проявлять свой "характер" и отвергают эту пищу.

Поэтому специалисты советуют создать режим кормления, то есть, давать курам пищу дважды в день — утром и вечером. Утром им нужна энергия, а вечером они пополняют запасы питательных элементов. Так вы можете контролировать количество корма, которым вы кормите своих домашних кур, и сбалансировать рацион питания своих птиц.

Питание кур
Куры во время питания. Фото: Justdial

Благодаря такому режиму питания вы сможете сэкономить не только запасы корма, но и свои деньги, сохранить пищу свежей и держать физическую форму своих кур. Именно последнее будет способствовать росту яйценоскости кур, то есть, ваши птицы смогут регулярнее и активнее нести яйца.

Напомним, мы писали о том, как можно согреть домашних кур в зимнее время года.

Ранее мы рассказывали о том, почему куры едят собственные яйца и что с этим делать.

Также мы сообщали о том, что категорически не должны есть куры.

птицы советы яйца рацион питания курица

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