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Курей атакують підступні кліщі — як захистити птахів

4 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна захистити курей від кліщів — ефективні методи
Наявність кліщів на домашній курці. Фото: Nairaland
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо у вашому господарстві є домашні кури, ви напевно знаєте, що інколи вони можуть страждати від різних паразитів, зокрема, від кліщів. Але ми розповідаємо, як можна ефективно захистити птахів від цих шкідників, які псують здоров’я і негативно впливають на несучість.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чим шкідливі кліщі для курей

Існують такі види кліщів у курей, як:

  • Червоний пташиний
  • Північний пташиний
  • Лускатий
  • Трахейний

Експерти наголошують, що кліщі не тільки виснажують організм домашніх курей, а й провокують виникнення сильного свербежу, а також погано впливають на несучість птахів. До того ж, кліщі провокують виснаження і виникнення анемії у курей, уповільнюють ріст молодняка, викликають випадання пір’я і сприяють розвитку небезпечних хвороб.

Причому, у деяких випадках це може мати літальні наслідки, а тому необхідно терміново боротися з цими підступними паразитами.

Курица
Багато кліщів на курці. Фото: Decorexpro

Як ефективно позбутися кліщів на домашніх курах

Щоб захистити курей від кліщів, перш за все, проводьте постійну профілактику. Справа в тому, що кліщі швидко розмножуються, тому обов’язково обробляйте курей і курник спеціальними препаратами проти кліщів.

Також користуйтеся препаратами з механічною дією, які ефективно знищують кліщів, і додавайте до пилових ванн натуральні речовини проти паразитів. Крім того, частіше стежте за курами, уважно оглядаючи шию з лапами, а також місця під крилами.

Всі ці заходи допоможуть покращити здоров’я ваших курей і ефективно захистити домашніх птахів від кліщів, які знижують несучість птахів.

Нагадаємо, ми писали про те, чому кури їдять свої яйця і як це можна виправити. 

Раніше ми розповідали про те, чим ні в якому разі не можна годувати курей. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно годувати курей для гарної несучості.

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