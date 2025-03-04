Як можна захистити курей від кліщів — ефективні методи

Курей атакують підступні кліщі — як захистити птахів
Якщо у вашому господарстві є домашні кури, ви напевно знаєте, що інколи вони можуть страждати від різних паразитів, зокрема, від кліщів. Але ми розповідаємо, як можна ефективно захистити птахів від цих шкідників, які псують здоров’я і негативно впливають на несучість.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чим шкідливі кліщі для курей
Існують такі види кліщів у курей, як:
- Червоний пташиний
- Північний пташиний
- Лускатий
- Трахейний
Експерти наголошують, що кліщі не тільки виснажують організм домашніх курей, а й провокують виникнення сильного свербежу, а також погано впливають на несучість птахів. До того ж, кліщі провокують виснаження і виникнення анемії у курей, уповільнюють ріст молодняка, викликають випадання пір’я і сприяють розвитку небезпечних хвороб.
Причому, у деяких випадках це може мати літальні наслідки, а тому необхідно терміново боротися з цими підступними паразитами.
Як ефективно позбутися кліщів на домашніх курах
Щоб захистити курей від кліщів, перш за все, проводьте постійну профілактику. Справа в тому, що кліщі швидко розмножуються, тому обов’язково обробляйте курей і курник спеціальними препаратами проти кліщів.
Також користуйтеся препаратами з механічною дією, які ефективно знищують кліщів, і додавайте до пилових ванн натуральні речовини проти паразитів. Крім того, частіше стежте за курами, уважно оглядаючи шию з лапами, а також місця під крилами.
Всі ці заходи допоможуть покращити здоров’я ваших курей і ефективно захистити домашніх птахів від кліщів, які знижують несучість птахів.
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