Как можно защитить кур от клещей — эффективные методы

Наличие клещей на домашней курице. Фото: Nairaland

Если в вашем хозяйстве есть домашние куры, вы наверняка знаете, что иногда они могут страдать от различных паразитов, в частности, от клещей. Но мы рассказываем, как можно эффективно защитить птиц от этих вредителей, которые портят здоровье и негативно влияют на яйценоскость.

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Существуют такие виды клещей у кур, как:

Красный птичий

Северный птичий

Чешуйчатый

Трахейный

Эксперты отмечают, что клещи не только истощают организм домашних кур, но и провоцируют возникновение сильного зуда, а также плохо влияют на яйценоскость птиц. К тому же, клещи провоцируют истощение и возникновение анемии у кур, замедляют рост молодняка, вызывают выпадение перьев и способствуют развитию опасных болезней.

Причем, в некоторых случаях это может иметь летальный исход, а потому необходимо срочно бороться с этими коварными паразитами.

Много клещей на курице. Фото: Decorexpro

Как эффективно избавиться от клещей на домашних курах

Чтобы защитить кур от клещей, прежде всего, проводите постоянную профилактику. Дело в том, что клещи быстро размножаются, поэтому обязательно обрабатывайте кур и курятник специальными препаратами против клещей.

Также пользуйтесь препаратами с механическим действием, которые эффективно уничтожают клещей, и добавляйте в пылевые ванны натуральные вещества против паразитов. Кроме того, чаще следите за курами, внимательно осматривая шею с лапами, а также места под крыльями.

Все эти меры помогут улучшить здоровье ваших кур и эффективно защитить домашних птиц от клещей, которые снижают яйценоскость птиц.

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