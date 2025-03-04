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Кур атакуют коварные клещи — как защитить птиц

4 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно защитить кур от клещей — эффективные методы
Наличие клещей на домашней курице. Фото: Nairaland
Кристина Кучугурная - Редактор

Если в вашем хозяйстве есть домашние куры, вы наверняка знаете, что иногда они могут страдать от различных паразитов, в частности, от клещей. Но мы рассказываем, как можно эффективно защитить птиц от этих вредителей, которые портят здоровье и негативно влияют на яйценоскость.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Чем вредны клещи для кур

Существуют такие виды клещей у кур, как:

  • Красный птичий
  • Северный птичий
  • Чешуйчатый
  • Трахейный

Эксперты отмечают, что клещи не только истощают организм домашних кур, но и провоцируют возникновение сильного зуда, а также плохо влияют на яйценоскость птиц. К тому же, клещи провоцируют истощение и возникновение анемии у кур, замедляют рост молодняка, вызывают выпадение перьев и способствуют развитию опасных болезней.

Причем, в некоторых случаях это может иметь летальный исход, а потому необходимо срочно бороться с этими коварными паразитами.

Курица
Много клещей на курице. Фото: Decorexpro

Как эффективно избавиться от клещей на домашних курах

Чтобы защитить кур от клещей, прежде всего, проводите постоянную профилактику. Дело в том, что клещи быстро размножаются, поэтому обязательно обрабатывайте кур и курятник специальными препаратами против клещей.

Также пользуйтесь препаратами с механическим действием, которые эффективно уничтожают клещей, и добавляйте в пылевые ванны натуральные вещества против паразитов. Кроме того, чаще следите за курами, внимательно осматривая шею с лапами, а также места под крыльями.

Все эти меры помогут улучшить здоровье ваших кур и эффективно защитить домашних птиц от клещей, которые снижают яйценоскость птиц.

Напомним, мы писали о том, почему куры едят свои яйца и как это можно исправить.

Ранее мы рассказывали о том, чем ни в коем случае нельзя кормить кур.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно кормить кур для хорошей яйценоскости.

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