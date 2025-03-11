Как заставить кур активно нестись с помощью янтарной кислоты

Курица, сидящая на яйцах в курятнике. Фото: Pinterest

Каждый человек, который держит в своем хозяйстве домашних кур, знает, что иногда может случиться так, что они не несутся. Однако, если добавить одну добавку в рацион питания птиц, можно заставить их это делать регулярно.

Новини.LIVE рассказывает, какую добавку нужно давать курам для улучшения яйценоскости.

Читайте также:

Как можно улучшить яйценоскость кур

Чтобы улучшить яйценоскость домашних птиц, добавьте в их рацион питания такой известный аптечный препарат, как янтарная кислота. Ее разведите в воде, перелейте в бутылку с пульверизатором и побрызгайте на любой корм, перемешивая его.

Но будьте осторожны, ведь курам нужно давать маленькое количество этой кислоты, чтобы не перекормить их. Специалисты рекомендуют давать от трех до 25 миллиграмм на один килограмм живого веса курицы в сутки. Для этого нужно растворить одну таблетку кислоты в десяти литрах воды.

Домашняя курица возле яиц. Фото: Pinterest

Чем янтарная кислота полезна для кур

Эксперты отмечают, что янтарная кислота улучшает функционирование сердечной системы и других внутренних органов курицы. К тому же, это аптечное средство наделяет клетки организма птицы кислородом и избавляет ее от стресса.

Просто давайте своим курам этот аптечный препарат ежедневно в течение осени и зимы и делайте неделю перерыва после каждого месяца приема, и яйценоскость птиц повысится на 10%.

Но помните, что в рационе питания кур должно быть достаточно белков, жиров и витаминов. Для этого необходимо кормить птиц такими продуктами, как:

Соя

Мясокостная и рыбная мука

Растительные масла

Зелень

Овощи

Специальные витаминные добавки

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить кур от клещей.

Ранее мы рассказывали о том, в каких условиях держать кур, чтобы они активно неслись.

Также мы сообщали о том, чем категорически нельзя кормить домашних кур.